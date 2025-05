Holland – Ferien mal ganz entspannt

Genießen Sie Ihren wohlverdienten Urlaub, ohne stundenlang im Flugzeug zu sitzen. Für einen wunderbaren Sommerurlaub muss man wirklich nicht ans andere Ende der Welt fliegen. Wie wäre es mit Ferien in unserem schönen Nachbarland Holland? Es gibt so viel zu erleben: Genießen Sie das Meer und die Strände, entdecken Sie charmante Städte und Dörfer und tauchen Sie in die reiche Geschichte des Landes ein. Und das Beste: Sie sind schnell an Ihrem Ziel. Wo sollten Sie unbedingt hinfahren? Wir machen hier einige gute Vorschläge. Entdecken Sie es selbst – am besten in einer gemütlichen Ferienwohnung in Holland!

Sommer 2025 – Frische Luft und Meeresrauschen

Wenn Sie an einen Strandurlaub denken, kommen Ihnen vielleicht zuerst ferne Reiseziele wie Spanien, Italien oder Griechenland in den Sinn. Aber wussten Sie, dass Sie auch in Holland einen unvergesslichen Strandurlaub erleben können? Die Nordseeküste bietet kilometerlange, saubere und gut gepflegte Strände. Viele davon sind mit der Blauen Flagge ausgezeichnet, was für ausgezeichnete Wasserqualität und Sicherheit steht. Die Strände sind breit, familienfreundlich und werden oft von malerischen Dünenlandschaften eingerahmt.

Einer der schönsten Küstenabschnitte befindet sich in Zeeland, einer Provinz im Südwesten des Landes. Zeeland ist bekannt für seine vielen Sonnenstunden, seine freundliche Atmosphäre und das breite Angebot an Aktivitäten – von Wassersport über Radfahren bis hin zu kulinarischen Erlebnissen mit frischem Fisch und Meeresfrüchten. Ob Sie sich in der Sonne entspannen, ein Eis am Strand genießen oder entlang der Küste spazieren möchten – hier kommt Urlaubsstimmung auf.

Ein besonderes Erlebnis sind die niederländischen Watteninseln. Texel, Vlieland, Terschelling, Ameland und Schiermonnikoog sind fünf einzigartige Inseln, die alle ihren eigenen Charme besitzen. Hier können Sie Seehunde beobachten, Wattwanderungen unternehmen oder einfach die Ruhe der Natur genießen. Auf den Inseln gibt es keine Hektik – nur Wind, Meer, Dünen und viel frische Luft. Ideal für alle, die wirklich abschalten möchten. Auch für Kinder sind die Inseln ein Abenteuer: endlose Sandstrände, kleine Bauernhöfe und viele Aktivitäten in der Natur.

Ein Land voller Naturschutzgebiete

Wussten Sie, dass es in den Niederlanden 22 Nationalparks gibt? Und dazu kommen noch viele Dutzende kleinere Naturschutzgebiete, die sich über das ganze Land verteilen. Trotz seiner vergleichsweise kleinen Fläche ist Holland ein echtes Paradies für Naturfreunde. Die Landschaften sind erstaunlich vielfältig: von Feuchtgebieten und Heideflächen bis hin zu Wäldern und Flusslandschaften.

Ein beliebtes Ziel ist der Nationalpark De Hoge Veluwe in der Provinz Gelderland. Dort können Sie kostenlos eines der berühmten weißen Fahrräder ausleihen und durch eine beeindruckende Landschaft radeln. Auf dem Weg begegnen Sie vielleicht sogar Rothirschen, Wildschweinen oder Mufflons. Der Park beherbergt auch das renommierte Kröller-Müller-Museum, das eine bedeutende Sammlung von Werken Vincent van Goghs zeigt – ein perfekter Mix aus Natur und Kultur!

Ebenfalls sehenswert ist der Nationalpark Weerribben-Wieden in der Provinz Overijssel. Er gilt als eines der größten Süßwassersumpfgebiete Europas. Hier können Sie mit einem Flüsterboot durch schmale Kanäle fahren, Seerosen beobachten und die Stille der Natur genießen. Und wenn Sie schon in der Gegend sind: Ein Abstecher nach Giethoorn, dem „Venedig des Nordens“, lohnt sich immer. Das Dorf ist autofrei und nur per Boot oder zu Fuß über kleine Holzbrücken erreichbar – ein ganz besonderes Erlebnis.

Charmante Städte und kulturelle Highlights

Natürlich hat Holland nicht nur Natur zu bieten. Wer sich für Kultur, Architektur und Geschichte interessiert, kommt in Städten wie Amsterdam, Utrecht, Leiden oder Delft voll auf seine Kosten. Schlendern Sie durch historische Altstädte, besuchen Sie weltberühmte Museen wie das Rijksmuseum oder das Anne-Frank-Haus, machen Sie eine Grachtenfahrt oder lassen Sie sich einfach treiben – die entspannte Lebensart der Niederländer ist ansteckend.

Auch kleinere Städte wie Middelburg, Haarlem oder Deventer haben viel Charme und sind oft weniger überlaufen. Hier finden Sie gemütliche Cafés, kleine Läden und Wochenmärkte mit lokalen Spezialitäten. Und wussten Sie, dass Sie in fast jedem Ort mit dem Fahrrad bequem unterwegs sein können? Radfahren ist in den Niederlanden nicht nur Fortbewegung, sondern ein Lebensgefühl.

Urlaub mit Hund – kein Problem!

Sie möchten Ihren vierbeinigen Freund nicht zu Hause lassen? Kein Problem! In Holland gibt es eine große Auswahl an haustierfreundlichen Ferienhäusern, viele davon in der Nähe von Stränden oder Wäldern. In der Nebensaison sind viele Strände für Hunde geöffnet, und auch in vielen Restaurants und Cafés sind Hunde willkommen. So können Sie gemeinsam mit Ihrem Hund einen aktiven und erholsamen Urlaub verbringen.

Holland hat für jeden etwas zu bieten

Ob Sie sich nach Ruhe in der Natur sehnen, einen aktiven Familienurlaub am Meer planen oder kulturelle Entdeckungen in charmanten Städten machen möchten – die Niederlande bieten für jeden Urlaubstyp das passende Angebot. Die kurzen Anfahrtswege, die gute Infrastruktur und die gastfreundliche Atmosphäre machen Holland zu einem idealen Reiseziel für deutsche Urlauber.

Also: Warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute so nah liegt? Mieten Sie ein Ferienhaus in Holland und erleben Sie selbst, wie vielfältig und entspannt ein Urlaub bei unseren niederländischen Nachbarn sein kann.