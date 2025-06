Berliner Meisterköche 2025 – Die Nominierten …

Die Jury der Berliner Meisterköche hat in diesem Jahr aus 170 vorgeschlagenen Kandidaten und Gastronomiebetrieben jeweils fünf Nominierte in sechs Kategorien ausgewählt.

Auffällig ist, dass die Berliner Gastronomiebranche mit neuen Ideen, neuen Konzepten und neuen Interpretationen um die Ecke kommt.

Dazu der Juryvorsitzende Dr. Stefan Elfenbein: „… An allen vorbei zog in diesem Jahr eine Gruppe junger, innovativer Köchinnen und Köche, die für das Aufblühen einer neuen Berliner Gasthauskultur stehen, also für neue Wohlfühlorte, die – wie einst – Herz und Seele nähren und in denen sich jeder – und auch gerade jetzt! – verstanden und aufgehoben fühlt.“

Hier also die Nominierten der Berliner Meisterköche 2025

Berliner Meisterkoch 2025:

Nicholas Hahn, Cookies Cream

Vadim Otto Ursus Henselder, Otto, Trio, Pluto

Karl-Louis Kömmler, Loumi

Jonas Merold, Merold

Silvio Pfeufer, Restaurant Matthias

Aufsteiger des Jahres 2025:

Tobias Beck, Luna D´Oro im Clärchens Ballhaus

Jeff Claudio, Stoke

Hannah Cooper Borchardt, Feed the Pony

Antonio di Santo, Zum Heiligen Teufel – Cucina Italiana

Marcus Kümmel, Bollenpiepe

Berliner Gastgeberin / Berliner Gastgeber 2025:

Jana Kämpfer (Gastgeberin), Manon brasserie nouvelle

Mengling Tang (Gastgeberin), Peking Ente

Anh Vu (Restaurantleiterin) & Claudia Steinbauer (General Managerin), Luna D’Oro & Clärchens Ballhaus

Isabell Wendel (Gastgeberin), Bricole

Janine Woltaire (Gastgeberin) & Michi Stiel (Sommelier), Restaurant Matthias

Berliner Szenerestaurant 2025:

Bar Basta

Luna D´Oro im Clärchens Ballhaus

Manon brasserie nouvelle

Pinci

Sphere Tim Raue

Berliner Kiezmeister 2025:

Adana Grillhaus, Kreuzberg

Diener Tattersall, Charlottenburg

Hokey Pokey, Prenzlauer Berg

Johann Bäckerei, Schöneberg

La Maison, Kreuzberg

Berliner Barkultur 2025:

Dustin Franke (Mausi, Torte, Bar Nonno, Bademeister Bar uvm.)

Fuchs & Hase

Hildegard Bar

Pluto

Truffle Pig

Wir gratulieren allen Nominierten!