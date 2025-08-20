Gewinnspiel aus der Profiküche

Sie lieben luftige Mousses, Nitro Cold Brew Coffee oder selbstgemachte Limonade? Sie lieben es, wie die Küchenprofis zu arbeiten? Selbstgemachtes Essen und Trinken ohne bedenkliche Zusatzstoffe sind genau Ihr Ding? Dann wird Sie unser neues Gewinnspiel begeistern!

Aber natürlich erst, wenn Sie folgende Gewinnspielfrage auch richtig beantworten:

Das erste Speiseeis – dem heutigen Sorbet ähnlich – gab es vermutlich im alten China. Von dort aus gelangte es über den arabischen Raum nach Europa. Der im antiken Griechenland wegen seine Hymnen auf die Gewinner künstlerischer oder sportlicher Wettkämpfe höchst angesehene Dichter Simonides (556 – 468 v. Chr.) lieferte eine der ersten Beschreibungen der schon damals durchaus kreativen Köstlichkeit: Gletschereis, gemischt mit Früchten, Honig oder Rosenwasser.

Ende des 16. Jahrhunderts hielt das Speiseeis Einzug in die europäischen Kaffeehäuser. Das erste Eiscafé eröffnete 1686 der Italiener Francesco Procopio di Cultelli, ein Koch am Hofe Ludwigs XIV., in Paris. Die erste Eisdiele in Deutschland entstand erst 113 Jahre später und wurde von einem Franzosen gegründet.

Wir wollen heute wissen, wo 1799 diese erste deutsche Eisdiele an den Start ging?

A in Aachen

B in Berlin

C in Hamburg

Wissen Sie die richtige Antwort auf unsere Frage? Dann schicken Sie diese per E-Mail mit dem Betreff „Eisdiele“ an: redaktion(at)bildart-verlag.de. Einsendeschluss ist Freitag der 31.08.2025

Und hier zu den iSi-Gewinnspiel-Preisen, die alle in einem tollen Komplettset daher kommen. Wenn Sie auf das jeweilige Produkt klicken, erfahren Sie alle Details!

Preis Nummer 1: Der iSi Creative Whip

Mit ihm lassen sich luftig-leichte Mousses, Cremes und Espumas wie aus der Profiküche ganz einfach zubereiten (sh. Titelbild).

Preis Nummer 2: Der iSi Nitro Whip

Damit gelingen Trendgetränke wie Nitro Cold Brew Coffee im Handumdrehen.

Preis Nummer 3: Der iSi Twist’n Sparkle Virtuoso

Der hochwertige Sprudler erlaubt es, Wasser, Saft und Tee direkt in der Flasche zu karbonisieren.

Wir verlosen insgesamt 3 x 1 iSi Gesamtpakete. Wir durften schon einmal etwas herumexperimentieren und sind total happy. Alle iSi-Innovationen finden Sie auch unter culinary.isi.com

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Eine Barauszahlung des Gewinns ist nicht möglich. Mit dem Absenden einer E-Mail an redaktion(at)bildart-verlag.de akzeptieren Sie die aktuellen Datenschutzbestimmungen und die Allgemeinen Geschäftsbedingungen von garcon24.de.

Wir wünschen allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern viel Glück!