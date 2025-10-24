Das Genussnetzwerk für Essen, Trinken & Lebensart
Sie möchten wissen, welche spannenden Messen, Neuheiten und Events in nächster Zeit anstehen? Wir haben für Sie eine Auswahl an Terminen und Tipps zusammengestellt. Sie möchten etwas über einen berichten? Teilen Sie es in den social medien unter #woraufwirunsfreuen.

 05.-30.11.2025 – Restaurant Week Berlin

02.11.2025 – Hotel Lorenz Adlon Esszimmer lädt zu exklusivem 4-Hands-Dinner, 18.00 Uhr, Berlin

Fenchel Baiser-Orangen Gelee Saibling_Nori Tartelette-Avocado@Lorenz Adlon Esszimmer

 

aktuell  – Kunstausstellung „Kontraste und Naturtöne„, im Therapiezentrum Celdrik Dahmer in Berlin und im Schloß Wustrau

31.10.2025 – Halloweenfahrten mit der Parkeisenbahn Wuhlheide, ab 18.30 Uhr, Berlin

  29.10.2025 – Online-Tastig zweier Weinregionen Kataloniens, 11.00 Uhr, zoom-Link und Anmeldung: braun@kommazumpunkt.com

  24.10.2025 – Der Weihnachts-Shop von Beumer & Lutum ist eröffnet

 

12.10.2025 – Käsefondue im Weinlobbyist, 17.00 Uhr, Berlin

 11.10.2025 – Herbstmarkt in der Scheunerei in Berlin-Zehlendorf

15.10.2025 – Buchpremiere „Taste Twelve Berlin“

04.-08.10.2025 –Anuga in Köln

 

