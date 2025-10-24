Termine
Sie möchten wissen, welche spannenden Messen, Neuheiten und Events in nächster Zeit anstehen? Wir haben für Sie eine Auswahl an Terminen und Tipps zusammengestellt. Sie möchten etwas über einen berichten? Teilen Sie es in den social medien unter #woraufwirunsfreuen.
📌 Termine
05.-30.11.2025 – Restaurant Week Berlin
02.11.2025 – Hotel Lorenz Adlon Esszimmer lädt zu exklusivem 4-Hands-Dinner, 18.00 Uhr, Berlin
aktuell – Kunstausstellung „Kontraste und Naturtöne„, im Therapiezentrum Celdrik Dahmer in Berlin und im Schloß Wustrau
31.10.2025 – Halloweenfahrten mit der Parkeisenbahn Wuhlheide, ab 18.30 Uhr, Berlin
29.10.2025 – Online-Tastig zweier Weinregionen Kataloniens, 11.00 Uhr, zoom-Link und Anmeldung: braun@kommazumpunkt.com
24.10.2025 – Der Weihnachts-Shop von Beumer & Lutum ist eröffnet
12.10.2025 – Käsefondue im Weinlobbyist, 17.00 Uhr, Berlin
11.10.2025 – Herbstmarkt in der Scheunerei in Berlin-Zehlendorf
15.10.2025 – Buchpremiere „Taste Twelve Berlin“
04.-08.10.2025 –Anuga in Köln