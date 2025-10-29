Stabwechsel im Sternerestaurant Hugos, Berlin

Für viele überraschend hieß es: „Eberhard Lange gibt seinen Posten im Hugos zum Ende des Jahres aus gesundheitlichen Gründen ab.“ Sofort klingelte beim bisherigen Hugos-Chef das Telefon – besorgte Nachfragen, was denn passiert sei.

Doch es gibt Entwarnung: Eberhard Lange geht es gut. Nach mehr als 40 Jahren in der Küche hat er bewusst entschieden, den Staffelstab an die nächste Generation weiterzugeben. Es ist der richtige Zeitpunkt für einen neuen Lebensabschnitt – und für frische Ideen im Hugos.

Nach über zehn Jahren an der Spitze des Hugos im InterContinental Berlin wird Sternekoch Eberhard Lange (59) Anfang 2026 also die Küchenleitung in vertraute Hände legen: Sein langjähriger Wegbegleiter und Souschef Johannes Gehrich (35) übernimmt das Ruder. Für das traditionsreiche Gourmetrestaurant in der 14. Etage, das seit 1999 ohne Unterbrechung mit einem Michelin-Stern geehrt wird, bedeutet dieser Schritt vor allem eines: Kontinuität aus der eigenen Familie – und eine neue Kulinarik von jemandem, der das Hugos seit Jahren mitprägt.

Gehrich ist seit 2016 Teil des Hugos-Teams und stieg vom Chef de Partie bis zum Executive Sous Chef auf. Seit vielen Jahren verantwortet er gemeinsam mit Lange die Menügestaltung und prägte die kulinarische Handschrift des Hauses entscheidend mit.

Anfang des neuen Jahres schauen wir bei Johannes vorbei und werden sehen, wie wohl er sich in seiner neuen Rolle fühlt. Bis dahin freuen wir uns auf die festlichen Hugos-Abende, die Eberhard Lange und Johannes Gehrich noch gemeinsam gestalten.

Und hier haben wir noch unveröffentlichtes Bildmaterial von Eberhard Lange gefunden (grins):