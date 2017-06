Graubünden – Weingut Adank

„Wir sind ein für die Gegend typischer Familienbetrieb“, sagt Rezia Adank, ruft ihren Mann Hansruedi und bemerkt dann aber, dass sie für ein richtiges Familienfoto nicht vollständig seien. Sohn Patrick fehle. „Wenn wir über unser Weingut, über dessen Gegenwart und Zukunft sprechen, gehört er unbedingt dazu“, so die fröhliche Winzerin aus dem Ort Fläsch.

Patrick Adank, 26, hat an der Fachhochschule für Weinbau im hessischen Geisenheim studiert und absolviert derzeit ein Praktikum im Burgund, in der Nähe von Dijon.

Das Weingut der Familie – 6,5 Hektar Rebfläche – hat eine für die Region übliche Struktur: knapp drei Viertel Pinot noir, etwas Syrah, der Rest sind weiße Rebsorten: Chardonnay, Riesling, Silvaner, Sauvignon blanc, Pinot gris und Pinot blanc.

„Die Hälfte der Reben bewirtschaften wir nach biologischen Grundsätzen“, fügt Hansruedi Adank mit ein bisschen Stolz in der Stimme hinzu. Das fällt im „Bio-Kanton“ Graubünden, wo rund 60 Prozent aller Landwirtschaftsbetriebe Bio-Betriebe sind, vor allem deswegen besonders ins Gewicht, weil ausgerechnet der Bio-Weinbau Nachholebedarf hat. „Insgesamt liegt er erst bei einem Anteil von 10 Prozent, aber die Branche erwacht langsam“.

Schade, dass seine Spitzengewächse, etwa der Fläscher Pinot noir Barrique, der Fläscher Syrah, der Pinot Rhein oder der Lagenwein SPONDIS in Deutschland nahezu unbekannt sind und als ziemlich exklusiv gelten – was sie zweifellos auch sind.

Hierzulande sind die Adank-Weine bisher lediglich im Keller des Schwarzen Adlers im badischen Oberbergen vertreten. „Aber wir sind in Verhandlungen“, sagt Hansruedi Adank.

Weingut Adank

St. Luzi 3

CH-7306 Fläsch

Tel. +41 (0)81 302 65 56

www.adank-weine.ch