Berliner Meisterköche 2019 – Die Gewinner

Berliner Meisterköche 2019

Auch in diesem Jahr, nun schon zum 23. mal, wurden in Berlin die „Berliner Meisterköche 2019“ gewählt. Die 10 Mitglieder der unabhängigen Jury rund um den Vorsitzenden Dr. Stefan Elfenbein haben nun die diesjährigen Preisträger in den Kategorien „Berliner Meisterkoch 2019“, „Aufsteiger des Jahres 2019“, „Berliner Gastgeber 2019“, „Berliner Szenerestaurant 2019“, „Berliner Kiezmeister 2019“ und „Gastronomischer Innovator 2019“ bekannt gegeben.

Das sind die „Berliner Meisterköche 2019“.

Berliner Meisterkoch 2019:

Björn Swanson – Golvet

Aufsteiger des Jahres 2019:

Sophia Rudolph – Panama

Berliner Gastgeber 2019:

Mathias Brandweiner – POTS

Berliner Szenerestaurant 2019:

FREA

Berliner Kiezmeister 2019:

Domberger Brot-Werk

Gastronomischer Innovator 2019:

Bernhard Moser – eat! berlin Das Feinschmeckerfestival