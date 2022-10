Drei Sterne, ein Buch und ein cooler Typ: Sven Wassmer

Cool heißt im Fall von Sven Wassmer ein offener, solider und begnadeter Herdkünstler.

Und doch schienen ihm die Knie weich zu werden, als es Anfang der Woche hieß: 3 Sterne für Wassmer und sein Memories-Team.

Ein 3. Stern für Sven Wassmer und Team

Die Tester des Guide Michelin begründeten dies mit folgenden Worten: „Großes Kino – das trifft die Küche von Sven Wassmer ziemlich gut. Dafür braucht er weder Show-Effekte noch technisches Gekünstel, vielmehr besticht er mit einer Einzigartigkeit, die sich mit Worten nur schwer beschreiben lässt.“ Besonders gehen die Tester auch auf die Wahl der Produkte des Memories ein und erkennen die Verbundenheit darin, die Sven Wassmer und sein Team zur Schweiz haben. Guide Michelin bringt es mit dem abschließenden Satz des Testurteils auf den Punkt: „Eine solche Küche wünscht man sich öfter!“

Damit ist das Grand Resort Bad Ragaz die unangefochtene Top-Adresse in der Schweizer Kulinarik-Landschaft. Kein Resort kann mehr Michelin-Sterne (nun sind es insgesamt 6 Sterne) unter einem Dach vereinen. „Ich bin unglaublich stolz auf Sven Wassmer, sein Team und die ganze Mannschaft, die im Hintergrund seit 2019 an diesem Weg gearbeitet haben“, sagt Marco Zanolari, General Manager und Vorsitzender der Geschäftsleitung des Grand Resorts.

Und wir können allem nur zustimmen, hatten wir doch erst kürzlich da Glück, Sven Wassmer und sein Team persönlich kennenzulernen. „Wenn ihr schon mal in Bad Ragaz seid, müsst ihr unbedingt Sven im Memories besuchen!“, sagt man uns.

„Er ist furchtbar nett“ heißt es. „Er streift durch Berg und Flur auf der Suche nach tollen Produkten“ Aha. „Er bringt die Geschmäcker der Alpen auf den Teller“, erzählt ein anderer. „Er kocht Geschmackserinnerung und lässt eher weg als er dazu tut.“ Wie ist das gemeint?

Der 36-jährige Sven Wassmer, gebürtiger Schweizer, ist nach Stationen in verschiedenen Spitzenrestaurants in der Schweiz und im Ausland, seit 2019 Culinary Director im Grand Ressort Bad Ragaz. Mit Auszeichnungen wie Entdeckung des Jahres 2016, Michelin Stern 2016, 2 Michelin Sterne 2017, Aufsteiger des Jahres 2018, noch mal zwei Michelin Sterne für das Memories und Koch des Jahres 2022 und jetzt noch den 3. Michelin Stern kann er schon ein Buch binden lassen.



Wow. Und jetzt soll er auch noch nett sein? Das trifft es nicht ganz. Wenn man ihn durch die Reihen seines Teams in der offenen Küche schreiten sieht, liegt freudige, konzentrierte Beflissenheit in der Luft. Wie ein Schweizer Uhrwerk funktioniert er und sein Team, wie eine auf den Punkt eingespielte Choreografie. Zu der natürlich auch die Service-Brigade gehört. Selten hat uns ein Abend mit besterntem Menü soviel Freude bereitet. Fast tänzelnd, jedoch mit fachlicher Kompetenz werden die Gerichte beschrieben, mit ehrlichem Lächeln serviert und die Weinbegleitung trotz absurder Wünsche angepasst.

Wenn der Chef dann noch auf ein Schwätzchen vorbeikommt … was will man mehr?

Das Kochbuch von Sven Wassmer

Und jetzt schreibt er auch noch! Was? Klar ein Kochbuch. Meine Alpenküche – Rezepte, Geschichten und Produkte erscheint noch im Herbst und widmet sich den Spezialitäten des Alpenraumes: vom Tannenzapfen bis zur Bergkartoffel, vom Fleisch des Wagyu-Rinds bis zu dem des Steinbocks.

Wundern tut uns das nicht, wenn man die Webseite des Memories oder seinen Onlineauftritt ansieht (Sven, wir haben gesehen, dass Du Knollenziest eingelegt hast … müssen wir beim nächsten Mal unbedingt probieren!), wird schnell klar: Der Wassmar kann auch poetisch!

Also Sterne haben wir, cooler Typ haben wir, Kochbuch haben wir …

Lieber Sven Wassmer, nun von uns aus dem schnöden, regnerischen Berlin ins zauberhafte Heidiland: Chapeau, Gratulation, standig Ovation und ehrlich? Die hättest Du von uns auch ohne den 3. Stern bekommen!

