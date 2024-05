Neu in Berlin – Brasserie Dandelion

Die Brasserie Dandelion lädt Feinschmecker zu einem einzigartigen gastronomischen Erlebnis ein. Die Idee stammt von Qingqing Hu, die selbst Architektin ist und das Interieur des Restaurants entworfen hat.

Brassiere Dandelion ist eine Kombination aus japanischer Inspiration und regionalen Zutaten und bietet ein einladendes Ambiente für kulinarische Entdeckungen.



Direkt an der belebten Warschauer Straße in Berlin-Friedrichshain gelegen, bietet die Brasserie Dandelion in einem hellen und luftigen Raum, der sich sowohl für intime Treffen als auch für gesellige Zusammenkünfte eignet, bequem Platz für 70 Personen.

Die Speisekarte ist eine Ode an die japanische Küche, aber mit einer individuellen Note und einer Offenheit für internationale Einflüsse. Küchenchef Troy Lopez, bekannt für seine Expertise in jamaikanisch-europäischer Fusion, bringt seine Fähigkeiten ein, um jedem Gericht eine besondere Note zu verleihen. „Unsere Philosophie ist es, bewusst zu kochen und die einzigartigen Aromen jedes Gerichts hervorzuheben, indem wir internationale Aromen mit regionalen Zutaten kombinieren“, sagt Qingqing Hu, die sich nicht gerne als Gastronomin bezeichnen lässt, sondern darauf besteht, dass sie einfach ein gutes Esserlebnis genießt. Das Konzept der Brasserie Dandelion ist ihr Versuch, dieses Wissen in die Tat umzusetzen.

Die Speisekarte der Brasserie Dandelion umfasst eine Vielzahl von Gerichten, wobei der Schwerpunkt auf kleinen Gerichten zum Teilen liegt: mit Knoblauch und Ingwer gewürzte Edamame, gebratener Blumenkohl auf einem Bett aus Miso-Hummus und ein Babyspinatsalat mit Wakame und köstlichem Sesamdressing sowie Hauptgerichte wie das berühmte Katsu Sando, TanTan Ramen und klassische Carbonara mit einem Twist.

Die Brasserie Dandelion ist nicht nur ein Ort für exquisites Essen, sondern auch für das Zusammentreffen von Menschen, Kulturen und kulinarischen Erfahrungen. Die Besucher können sich auf eine einladende Atmosphäre freuen, die zum Entdecken und Genießen einlädt.