Typisch türkisch – leckere Gerichte und Getränke

Bei türkischen Gerichten denkt so manch einer direkt an Döner Kebab. Tatsächlich handelt es sich dabei aber um eine Kreation, die erstmals in Berlin verkauft wurde. Der Erfinder war zwar Türke, zur traditionellen türkischen Küche kann die mit Fleisch gefüllte Fladenbrottasche aber dennoch nicht gezählt werden. In der Türkei wird der Fleischspieß quer zum Feuer gegrillt, Metallspieße in die knusprige Außenschicht geschoben und dann vom Fleischkoloss abgeschnitten. Bezahlt wird nach Menge der ‚Spieße‘. Aber es gibt noch viele andere Spezialitäten von unseren Freunden am Bosporus zu entdecken. Wir stellen vier Gerichte und ein richtig leckeres Getränk vor.

Menemen – der perfekte Start in den Tag

Bei diesem Gericht mit dem klangvollen Namen handelt es sich um eine Eierspeise, die gerne zum Frühstück gegessen wird. Sie lässt sich schnell vorbereiten und erfordert keine besonderen Kenntnisse. Die Hauptzutat sind Eier. Außerdem gehören Paprika, Tomaten, Peperoni und etwas Olivenöl mit in die Pfanne. Damit wird dann einfach eine Omelette zubereitet, das zum Schluss mit Salz und Pfeffer gewürzt wird. Wer möchte, kann sein Menemen noch mit etwas Feta verfeinern.

Gözleme – herzhafte Pfannkuchen mit Spinat

Diese köstlichen Teigtaschen können wunderbar zur Mittagszeit oder am Abend zubereitet werden. Die Grundlage bildet der leckere Yufka-Teig, der aus Mehl, Salz und Speisestärke hergestellt wird. Daraus werden dann runde Fladen gefertigt, die beispielsweise mit Spinat und Feta gefüllt werden können. Das Gesamtwerk brät man dann zusammengeklappt in der Pfanne an.

Manti – gefüllte Teigtaschen mit Hackfleisch

Auch die Türken haben ihre ganz eigene Interpretation von gefüllten Teigtaschen. Für die herrlich würzigen Manti wird wieder Yufka-Teig benötigt. Die Füllung setzt sich aus Lammhackfleisch, frischer Petersilie und Zwiebeln zusammen. Pfeffer, Salz und Paprikapulver sorgen für die notwendige Würze. Die Teigtaschen werden entweder gedämpft oder im Wasser gegart und anschließend mit einer Joghurtsauce serviert.

Baklava – zu süß, um wahr zu sein

Nach einem herzhaften Mittagessen mit Gözleme oder Manti darf ein süßer Nachtisch nicht fehlen. Was würde sich besser dafür anbieten als diese türkische Spezialität? Baklava schmecken so süß, dass man meist nicht mehr als ein Stück davon essen muss. Es handelt sich um eine köstliche Komposition aus Blätterteig, Pistazien, Honig und Zuckersirup. Mittlerweile gibt es online viele Rezepte, die zum Selberbacken anregen. Wer sich den Aufwand sparen möchte, bekommt Baklava bei einem der vielen türkischen Bäcker, die hierzulande vertreten sind. Auch in einigen Dönerläden ist die Süßspeise erhältlich.

Raki – das türkische Nationalgetränk