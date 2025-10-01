Das Genussnetzwerk für Essen, Trinken & Lebensart
Aktuelle Ausgabe

Magazin GARÇON Nr. 69

Von Redaktion
1.240

Was gibt es NEUES in unserem GARÇON Genuss Magazin Nr. 69?

Diesmal haben wir uns gefragt:

Wer war Cäpt’n Schillow?

Was macht Michael Kempf im QIU?

Gibt es ein Restaurant mit Wow-Effekt in Berlin?

Wo kann man albanisch essen?

Welche Entdeckungen gab es auf der pro agro-Warenbörse?

Wieso empfiehlt Anais Konserverndosen?

Wie kam das Speiseeis nach Berlin?

Wer ist der Berliner Eiskönig und was hat das mit Florida zu tun?

Was hat es mit der Kulturheidelbeere auf sich?

Und, und, und…

Wie in jeder Ausgabe danken wir unseren Partnern und Unterstützern:  Beumer & Lutum, Biopolar Trüffelpizza, Dieter Fuhrmann Fruchtgroßhandel, Fischkaufhaus Müritz, Florida Eis, GTS-Großküchentechnik, Handelsagentur Freier, Hofpfisterei Berlin, Jakobshöfe Beelitz, Müritz Gin, Schamel Meerrettich, Spargelhof Kremmen, Strandhotel Fischland, Syringhof Beelitz, Ostende Hotel, Waldorf Astoria, Wünsch dir Mahl …

Wenn Sie nun neugierig auf unseren GARÇON Nr. 69 geworden sind…

GARCON aktuell
Redaktion 1394 Posts 5 Kommentare
Das könnte dir auch gefallen Mehr vom Autor
Hinterlasse eine Antwort

Deine Email-Adresse wird nicht veröffentlicht.

Diese Website verwendet Cookies, um Ihre Erfahrung zu verbessern. Wir gehen davon aus, dass Sie damit einverstanden sind, Sie können diese jedoch abmelden, wenn Sie dies wünschen. Akzeptieren Mehr erfahren