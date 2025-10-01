Magazin GARÇON Nr. 69

Was gibt es NEUES in unserem GARÇON Genuss Magazin Nr. 69?

Diesmal haben wir uns gefragt:

Wer war Cäpt’n Schillow?

Was macht Michael Kempf im QIU?

Gibt es ein Restaurant mit Wow-Effekt in Berlin?

Wo kann man albanisch essen?

Welche Entdeckungen gab es auf der pro agro-Warenbörse?

Wieso empfiehlt Anais Konserverndosen?

Wie kam das Speiseeis nach Berlin?

Wer ist der Berliner Eiskönig und was hat das mit Florida zu tun?

Was hat es mit der Kulturheidelbeere auf sich?

Und, und, und…

