Strandhotel Ostende – kulinarische Reise mit Sternen

Das Strandhotel & Restaurant Ostende in Ahlbeck veranstaltete am 22. November 2025 seine dritte Kulinarische Reise und bot den Gästen erneut ein hochwertiges kulinarisches Erlebnis. Insgesamt 14 Köchinnen und Köche aus Berlin, Brandenburg und Usedom präsentierten in acht Teams ihre Kreationen im stilvollen Ambiente des Restaurants – darunter die Sterneköche Thomas Kammeier, Andreas Saul und Christian Somann.

Für diese besondere Veranstaltung öffnete das Ostende die Türen seiner Küche und ermöglichte den Gästen unmittelbare Einblicke in die Entstehung der Gerichte. An den verschiedenen Stationen wurden sowohl saisonale Kompositionen als auch die jeweiligen Hintergründe und Inspirationen der Köchinnen und Köche vorgestellt. Präsentiert wurden unter anderem:

Hannes Oehler (Havelland Express) – Austern Hervé Boudeuse No. 5

Christoph Dranß (Bäckerei by Casa Familia) – Usedomer Krustenbrot

Danilo Bernstein & Daniel Schnitzer (Das Ahlbeck Hotel & Spa) – Consommé vom Wild

Marcus Korinth & Matthias Theophil (Familien- & Wellness Hotel Seeklause) – Oma Hilde’s Tollatsch – Neu & Vegetarisch

Andreas Saul, Jascha Graf & Eric Ruhl (Bandol Sur Mer) – Erbse | Hühnerhaut

Thomas Kammeier (EUREF Event GmbH) – Räucheraal

Christian Somann (Balmer See Hotel.Golf.Spa) – „Gestört, aber geil“ – im Herbstheu geräucherter Stör

Anthony Gulben Gehm, Peggy Kroschel & Kevin Wegener (Strandhotel & Restaurant Ostende) – Botanica Citrina

Die korrespondierende Getränkeauswahl wurde von Sommelier Ronald Krüger (Weinhaus Nord) zusammengestellt und auf die Speisen abgestimmt. Für die musikalische Begleitung sorgte DJ Schnippsl, der den Abend mit einer dezenten elektronischen Klangkulisse abrundete.

Hoteldirektorin Veronika Glöckner würdigte die Veranstaltung im Anschluss:

„Mit großer Freude blicken wir auf einen Abend zurück, der kulinarischen Genuss, Geschichten und Entdeckerlust auf einzigartige Weise vereinte.“

Das Restaurant Ostende verwandelte sich im Rahmen der 3. Kulinarischen Reise erneut in eine Bühne für anspruchsvolle Geschmackserlebnisse, die durch hochwertige Speisen, ausgewählte Weine und die Vielfalt der teilnehmenden Küchenteams geprägt waren.

