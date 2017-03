Wie sich Genießer Träume erfüllen können

Vollmundige Weine, einen erholsamen Urlaub oder ein Menü im Lieblingsrestaurant – Genießer finden in vielen Dingen die Freuden des Lebens. Leider sind diese nicht immer günstig. Solche Wünsche sind es aber oftmals wert, dafür ein kleines Darlehen aufzunehmen. Dabei ist es aber wichtig, nicht den Überblick über die eigenen Finanzen und die Kreditwürdigkeit zu verlieren.

Zahlen über Zahlen – den Überblick über die eigenen Finanzen behalten

Vielen Genießern fällt es schwer, sich beim Anblick des nächsten Traumobjektes zurückzuhalten. Umso wichtiger ist es, dass die eigene Kasse stimmt und nicht über das eigene Budget hinaus gekauft wird. Eine Kostenkontrolle gehört daher zu jedem Leben – egal ob alleine oder in einer lebhaften Familie – dazu. Wer dies gut im Griff hat, kann gut abwägen, welche Dinge man sich jeden Monat gönnen kann. Die einfachste Methode, um eine Übersicht über Einnahmen und Auskommen zu bekommen, ist die Führung eines Haushaltsbuches. Das kann entweder schriftlich erfolgen oder aber über eine spezielle App ablaufen. Letzteres hat den Vorteil, dass Ausgaben direkt nach einem Kauf eingetragen werden können. So gerät nichts in Vergessenheit und es bleibt jederzeit ein gutes Gefühl für die aktuelle finanzielle Lage. Damit immer mal wieder kleine Summen für die Erfüllung verschiedener Wünsche beiseite genommen werden können, sollten monatlich Ausgaben wie Miete, Strom, Internet und Krankenkasse gleich zu Beginn berücksichtigt werden.

Eigene Grenzen: Budgets für Hobbys, Lebenskosten & Co.

Sehr hilfreich dabei, die eigenen Finanzen zu managen, sind verschiedene Budgets, die man sich setzt. So können zu Beginn des Monats für Benzin, das Haustier oder das eigene Hobby entsprechende Summen beiseitegelegt werden. Auch hier kann man Apps nutzen oder sich ganz klassisch das Bargeld in diverse Umschläge stecken. Ein solches System hilft ideal dabei, nicht mehr als geplant für einen bestimmten Lebensbereich auszugeben. Man kann sich somit entsprechende Budgets für Urlaube, Bücher, Kinobesuche oder Lebensmittel setzen, um sich selbst ein wenig zu kontrollieren. Nicht selten kann so einiges gespart werden.

Mit größeren Wünschen in Aussicht, die Bonität im Auge behalten

Kleinere Träume lassen sich meist recht schnell erfüllen. Eine neue Küche, der schicke Sportwagen oder die Weltreise hingegen, können nur nach langem Sparen oder durch fremde Hilfe finanziert werden. Selbst wenn noch keine konkreten Pläne bestehen, lohnt es sich die eigene Kreditwürdigkeit beständig im Auge zu behalten, um notfalls problemlos einen Kredit beantragen zu können. Diese wird anhand verschiedener Einnahmen, Sparbücher, bestehender Schulden und weiterer Faktoren ermittelt. Der eigene Status lässt sich meist mit wenigen Mausklicks per Score Kompass abfragen. Interessant ist hierbei auch, dass Möglichkeiten bestehen, aktiv die eigene Kreditwürdigkeit zu verbessern:

Machen Sie möglichst keine Schulden: Gerade kleine Käufe sollten gut überlegt sein, da sie die Finanzierung größer Projekte behindern können. Je seltener Sie Schulden machen, desto besser.

Zahlen Sie Ihre Rechnungen pünktlich: Auch solche Aspekte werden für die Bestimmung der Kreditwürdigkeit in Betracht gezogen. Wer seine Rechnungen pünktlich bezahlt, hat gute Chancen auf einen Kredit.

Verzichten Sie auf unnötige Konten und Kreditkarten: Experten empfehlen, sich auf eine geringe Zahl verschiedener Girokonten zu beschränken.

Stellen Sie nicht zu viele Kreditanfragen: Kreditanfragen wirken sich negativ auf die Bonität aus. Stellen Sie stattdessen eine Anfrage auf Kreditkonditionen.

Wer die eigene Kreditwürdigkeit ein wenig im Auge behält, sollte keine Probleme haben, wenn wirklich einmal eine große Investition ansteht, für die ein Darlehen benötigt wird.