Eisdielen – Unsere Tipps 2024

Endlich beginnt die Eissaison. Auch in diesem Jahr, möchten wir euch wieder unsere aktuellen Favoriten der Berliner Eisdielen 2024 vorstellen.

1. Jones Ice Cream

Angesagte Eisdiele mit hausgemachten Eis, selbstgemachten Waffeln und Cookies, die von innen knautschig weich und von außen super knusprig sind.

Es gibt ausgefallene Sorten wie „Peanut Butter & Jam“, „Apple Crumble“ oder „Matcha Green Tea“, aber natürlich auch Klassiker wie „Schokolade“, „Erdbeere“ oder „Zitrone“.

Standorte:

Goltzstraße 3, 10781 Berlin-Schöneberg

Eberswalder Straße 32, 10437 Berlin-Prenzlauer Berg

oder zu finden im eigenen Food-Truck auf den Berliner Street-Food Märkten.

Homepage: https://www.jonesicecream.com

2. Ice Guerilla

Die Eismanufaktur bietet in ihrem kleinen Store in Berlin-Steglitz, hausgemachtes Eis an, frei von Konservierungsstoffen.

Die originellen und schmackhaften Sorten wie „Happy Mango“, „Caramel-Windbeutel“ oder „Marshmallow“ werden in selbstgemachten schwarzen Waffeln oder Bubble-Waffeln serviert.

Fans von Long-Drinks kommen ebenfalls auf ihre Kosten mit der Sorte „Wodka-Energy“ mit tatsächlichem Alkoholanteil.

Standort:

Schloßstraße 6, 12163 Berlin-Steglitz

Homepage: https://iceguerilla.de

3. Hokey Pokey

Die Eispatisserie gehört zu den bekanntesten Eisdielen Berlins, aufgrund ihrer Kombination aus traditionellem italienischem und französischem Patisseriehandwerk mit modernen Trends.

Die vielfältigen und extravaganten Eissorten variieren je nach Jahreszeit und den saisonalen Angeboten an Früchten und Zutaten.

Dabei kommen Sorten wie „Marzipan Blutpfirisch“, „Hokey Pokey“, „Pflaume Butterkaramell“ und noch so viele weitere Kreationen zustande.

Standorte:

Stargarder Straße 72, 10437 Berlin

Oderberger Straße 38, 10435 Berlin

Torstraße 141, 10119 Berlin

Berliner Straße 49a, 13189 Berlin

Homepage: https://www.hokey-pokey.de/

4. Katchi

Auch hier im Katchi wird hausgemachtes Eis mit Zutaten aus der Region hergestellt und angeboten. Wähle aus einigen Waffelmenüs mit den beliebten Bubble-Waffeln aus oder baue deine eigene Katchi-Waffel aus einer Vielzahl von Toppings und Saucen. Ebenso gibt es ein großes veganes Eisangebot. Die Sorten reichen von „Erdnussbutter mit Cookies“ über „Biscoff Karamelleis“ bis hin zu „Himbeer Icecream Sandwiches“. Besonders stolz ist das Katchi auf ihr spezielles zuckerfreies Hundeeis.

Standorte:

Grolmanstr. 14a, 10623 Berlin

Oranienburger Str. 89, 10178 Berlin

Homepage: https://www.katchi-ice.com/de

5. Woop Woop Ice Cream

Dieses Eis ist definitiv nicht wie die anderen. Dadurch das du unter vielen unterschiedlichen Zutaten wählen kannst, die mit einem -196° kaltem Flüßigstickstoff frisch vor deinen Augen zubereitet werden, kannst du deiner Phantasie freien Lauf lassen und hast unendliche Kombinationsmöglichkeiten. Probier doch mal „Blueberry Cheesecake“ oder “ Peanut Butter Walnut Brownie“ oder vielleicht „Lemon Sprakling Truffle“ serviert in einem großen Becher oder in einer Bubble-Waffel. Neben den selbst kreierten Kreationen bietet das Woop Woop zusätzlich vier verschiedene Eissorten an, davon ist eins ein fruchtiges Sorbet.

Standort: Leider wurde die Eisdiele 2023 dauerhaft geschlossen ABER sie sind weiterhin auf Messen und Events unterwegs. Man kann das Team sogar für seine Veranstaltung buchen.

Homepage: https://www.woopwoopicecream.de/

6. Esmeraldas Inka Cafe

Das Esmeraladas Inka Cafe ist ein kleines peruanisches Cafe, welches Eis aus frischen exotischen Früchten aus Peru zubereitet. Unter anderem mit der „Lúcumafrucht“ die einen nussigen Honiggeschmack abgibt oder die „Johannesbrotbaumschote“ oder ganz ausgefallen mit „blauem Mais“. Hier kannst du allerdings nicht nur Eis genießen sondern auch Peruanische Köstlichkeiten, pikante Snacks, peruanischer Bio-Kaffee oder als Erfrischung eine Inca Kola.

Standort: Belziger Str. 44, 10823 Berlin-Schöneberg

Homepage: https://www.facebook.com/esmeraldas.berlin#_=_

7. Rosa Canina

Entdecke handgemachtes, bio-zertifiziertes Eis aus Berlin. Kein Schnickschnack, nur außergewöhnlicher Geschmack. Jede Zutat aus 100% biologischem Anbau.

Leckere ausgefallene und klassische Eissorten wie z.B „Mango mit Maracuja“, „Butterkaramell mit Steinsalz“, „Zitrone“ oder „Moscow mule“

Standorte:

Hufelandstraße 7, 10407 Berlin-Prenzlauer Berg

Pasteurstraße 32, 10407 Berlin-Prenzlauer Berg

Raumerstraße 8, 10437 Berlin-Prenzlauer Berg

Homepage: https://rosacanina.eu/

8. Vanille & Marille

In der Hauseigenen Eismanufaktur werden ca. 20 Eissorten ohne Farb- und Zusatzstoffe hergestellt. Vielfalt und exotischer Genuss spielt eine große Rolle. So entstehen Eiskreationen wie z.B. „spanischer Safran mit gerösteten Mandeln auf weißer Schoki“, „originale Tahiti Vanille“, „indische Mango“, „sizilianische Pistazie“, „Andenbrombeere mit Joghurt“ oder einfach nur ein fruchtiges „Himbeer Sorbet“.

Für alle, die das Eis daheim genießen wollen, hat das Vanille & Marille Team „Zuhause-Becher“ im Angebot – bereits abgefüllte Sorten im 500-ml-Becher. Insgesamt gibt es 12 wechselnde Sorten, die in den beiden Kreuzberger Eisläden, in Schöneberg und Steglitz verkauft werden. Die aktuellen Angebote findest du in den großen Tiefkühlschränken neben den Eisvitrinen.

Standorte:

Hagelberger Straße 1, 10965 Berlin-Kreuzberg

Reichenberger Str. 118, 10999 Berlin-Kreuzberg

Belziger Straße 24, 10823 Berlin-Schöneberg

Motzstraße 17, 10777 Berlin-Schöneberg

Gewerbegelände „Naumannpark”, Wilhelm-Kabus-Str. 42-44, Haus 6.2 10829 Berlin-Schöneberg

Leydenallee 92, 12165 Berlin-Steglitz

Friedrich-Wilhelm-Str. 22, 12103 Berlin-Tempelhof

Marienburger Str. 14, 10405 Berlin-Prenzlauer Berg

Homepage: https://www.vanille-marille.de/

9. Aldemir Eis

Dieses wirklich kleine Eislädchen bietet über 40 hausgemachte Eissorten an. Die Besonderheit bei Aldemir Eis, sie backen ihre Waffeln selber und servieren ihr Eis ausschließlich in den süßen Waffeleisbechern. Regelmäßig entwirft Inhaber Ismail Aldemir neue Eissorten, denn mit dem Eis ist es seiner Meinung nach wie mit der Mode: Jedes Jahr hat seinen eigenen Geschmack und braucht deshalb eine eigene Eiskollektion. „Omas Apfelkuchen“ und „Quark mit Sesam und Honig“ gibt es aber jedes Jahr. Super lecker!!!

Standort: