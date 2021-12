Neu – GARCON Genuss Magazin Nr. 59

Nimm einen Teller und probiere! So erreichte uns die Aufforderung aus dem Michelberger Hotel in Berlin. Warum? Lesen Sie alles dazu im neuen GARCON Genuss Magazin! Auch wieso wir uns deshalb so spannende Projekte wie Foodsynditkat und Wilmars Gaerten anschauten. Wir trafen den Sake-Botschafter Schwithal, den Preisträger Beltle und die Phytasier Szydlewski; besuchten Pound & Pence, To the Bone und die Markthalle 20; waren auf den Spuren der Berliner Knäckebrotgeschichte unterwegs; Anais empfielt Champus und die weltbesten Walnüsse, Dagmar Maas legt uns die Zitrusfrucht Yuzu nahe und Marcus Fuhrmann schreibt über die Zucchini…

Wir sagen Winterzeit ist Schmökerzeit!

GARCON – Essen, Trinken & Lebensart – im Web, in der garcon24-APP und natürlich auch als Print-Magazin.

