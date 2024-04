Nachhaltige Dekoration: Ökologische Kunstwerke für Ihr Gastgewerbe

Restaurants schenken ihren Gästen einen besonderen Abend. Sie lassen sich mit Speisen und Getränken verwöhnen, führen gute Gespräche und genießen den Aufenthalt in einem hochwertigen Ambiente. Nicht nur die Speisekarte und die Bedienung sind für einen gelungenen Abend wichtig: Auch die Ausstattung der Gaststube gehört dazu. Sind die Wände ansprechend dekoriert, kann dies den Wohlfühlfaktor steigern. Dabei gilt es, die Kunstwerke nach speziellen Kriterien auszuwählen. Auch ökologische Aspekte zählen dazu.

Kunstwerke – eine hohe Wirkung in Restaurants

Kunstwerke möchten betrachtet werden: Der Wirkungsgrad der Bilder ist besonders hoch, wenn sie in einem öffentlichen Raum ausgestellt sind. Es muss nicht zwingend eine Galerie sein: Auch in Bars und Restaurants erzielen Kunstwerke eine besondere Aufmerksamkeit. Die Gäste verbringen in der Regel eine längere Zeit in dem Restaurant. Bei der Unterhaltung schauen sie sich um, das Kunstwerk fällt auf. Ist es ansprechend gestaltet, ist es ein Blickfang. Dies gilt besonders dann, wenn es in einem dekorativen Bilderrahmen gezeigt wird.



Den passenden Bilderrahmen für das Kunstwerk auswählen

Jedes Kunstwerk sollte in einem Bilderrahmen präsentiert werden, der farblich und in seinen Akzenten zu den Bildinhalten passt. So können Sie einen neutralen Rahmen wählen, wenn das Bild in gedeckten Farben gehalten ist. Ein farblich gestalteter Rahmen ist die richtige Wahl für Kunstwerke, bei denen bestimmte Farben dominieren. Diese kommen durch einen gleichfarbigen Bilderrahmen besonders gut zur Geltung.

Auf die passende Größe achten

Kunstwerk und Bilderrahmen müssen in ihrer Größe zwingend zueinander passen. Andernfalls geht die Wirkung verloren. Bilderrahmen können in Standardgrößen erworben werden. Eine beliebte Größe mit großer Wirkung ist der Bilderrahmen 70×100.



Die Kunstwerke sind bei dieser Größe auch dann gut zu betrachten, wenn der Tisch im Restaurant etwas weiter weg ist. Sie nehmen einen Teil der Wand ein, ohne diese zu überfrachten. Dies sind Gründe, aus denen die Größe sehr gern gewählt wird. Abhängig von dem gewählten Kunstwerk kann der Bilderrahmen hochkant oder im Querformat an der Wand präsentiert werden.

Rahmen muss zum Kunstwerk passen

Wichtig bei der Wahl des Rahmens ist außerdem, dass dieser zum Kunstwerk passt. So ist es nicht bei allen Bilderrahmen möglich, ein Passepartout einzulegen. In der Verkaufsbeschreibung der Rahmen erfahren Sie, ob der Rahmen für diese Gestaltung geeignet ist.

Sie finden keinen Bilderrahmen in der passenden Größe? Auch das ist kein Problem. Lassen Sie ein Modell auf Maß anfertigen. Die Kosten sind etwas höher: Dafür kommt Ihr Kunstwerk aber exakt zur Geltung.

Kunstwerke mit ökologischem Anspruch

Immer mehr Restaurants fokussieren sich auf einen ökologischen Anspruch. Sie setzen auf Zutaten von bester Qualität und achten auf Nachhaltigkeit. Ein guter Wein sollte ebenfalls aus einem ökologischen Anbaugebiet kommen. Warum nicht die Kunstwerke darauf abstimmen? Es gibt eine große Auswahl an Bildern, bei denen die Künstler die Ökologie in den Mittelpunkt gestellt haben. Die Verwendung spezieller Farben oder die Motive können in Bezug auf die Ökologie eine hohe Aussagekraft haben. Hat Ihr Restaurant einen ökologischen Bezug, stellen die passenden Kunstwerke eine perfekte Verbindung zur Ausrichtung Ihres gastronomischen Anspruchs dar.

Hochwertige Kunstwerke in der Gastronomie – ein Blickfang

Kunstwerke an den Wänden von Bars und Restaurants sind immer ein Blickfang. Dies gilt insbesondere dann, wenn sie in einem attraktiven Bilderrahmen präsentiert werden und sich in Bezug auf das Motiv an die Gestaltung der Einrichtung anpassen oder diese auf eine einzigartige Weise ergänzen.