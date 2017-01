Warum der Blumenversand die Gastro-Neugründung erleichtert

Die Eröffnung eines Restaurants ist mit einem sehr hohen Maß an Planung verbunden. Es gibt so viele Dinge, die vor dem ersten Tag beachtet werden müssen, dass jede Erleichterung der täglichen Abläufe sehr willkommen ist. Gerade die Dekoration bedarf einer kontinuierlichen Pflege, wenn ein ansprechendes Gesamtbild für den Besucher entstehen soll. Frische Blumen sind dabei ein Muss, denn Plastik wirkt billig und zaubert keine romantische Stimmung bei einem Candle Light Dinner. Der Blumenversand bietet hier die perfekte Lösung.

Jeden Tag frische Blumen für die Gäste

Viele Gastronomen machen den Fehler, dass sie sich nicht genug um das Ambiente ihres Restaurants kümmern. Die Speisekarte ist perfekt aufgestellt, das Geschirr ist ausgefallen und hochwertig, das Essen wird auf einem sehr hohen Niveau präsentiert und trotzdem gibt es nur Tischdekoration aus Kunststoffgestecken und anderen Dekorationsversuchen für das stilbewusste Auge. Natürlich ist es aufwendig, sich jeden Tag aufs Neue um frische Blumen, Gestecke und Kränze zu kümmern, doch mit einem zuverlässigen Blumenversand lässt sich der Aufwand minimieren. Dies kommt dem frisch gebackenen Gastronom sehr entgegen.

Ein Blumen-Abo für Restaurantbesitzer

Die einfachste Lösung zur Entlastung des Zeitmanagements ist ein Dauerauftrag. Gerade am Anfang kann der Gastronom diese vielleicht unscheinbare, aber dennoch sehr wichtige Aufgabe von einem professionellen Betrieb übernehmen lassen. Das hat gleich mehrere Vorteile:

Mehr Zeit für das Kerngeschäft

Ansprechende Optik der Tischdekoration

Die Sorgfalt bei der Dekoration lässt Rückschlüsse auf die Sorgfalt in der Küche zu

Saisonale Trends und Feiertage laden dazu ein, das Restaurant entsprechend zu dekorieren. Auch diese Aufgabe übernimmt der Blumenversand. Natürlich können die eigenen Wünsche und Farben mit in die Auswahl der Blumen einfließen. Der Florist gestaltet die Tischdekoration aus Blumen anschließend und liefert sie in einem festgelegten Intervall aus. So verfügen alle Tische im Restaurant jederzeit über frische Blumen, die die Gäste verzaubern werden.

Wenn der Florist zum Geschäftspartner wird

Wenn ein Restaurant mit einem Floristen zusammenarbeitet, können eigentlich nur positive Ergebnisse und Entwicklungen dabei herauskommen. Zunächst hat der Gastronom weniger Zeitdruck und der Florist einen Dauerauftrag. Im Laufe der Jahre kann die Kooperation jedoch wachsen, wenn beide zusammen beispielsweise große Feste und Familienfeiern ausrichten. Blumen gehören schließlich zu jeder schönen Feierlichkeit, ebenso wie gutes Essen.

Auch interessant: GenussNetzwerk.com