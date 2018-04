Fr(a)i in Berlin – Kantini im Bikini

Frei in Berlin, Frei im Geschmack, frai im Kantini Berlin

Jelena Braun, 29, wurde in Freiburg geboren, wuchs in Bonn auf und absolvierte ein Studium der Betriebswirtschaftslehre. Der

32-jährige Sebastian Jerez stammt aus Hamburg, studierte Werbung, arbeitete für große Agenturen in Barcelona und Berlin und

brachte es bis zum Art Director.

Das ist kein Schnellschuss, kein Ratz-Fatz-Projekt, was die beiden im Kantini an den Start brachten. Die beiden Seiteneinsteiger ins Gastro-Geschäft haben lange über ihrem Konzept gegrübelt – für uns übrigens das spannendste in Berlins neuem Food Court.

„Fast Casual Dining“ scheint die passende Überschrift zu sein.

Da sind einerseits die Vorteile des Fast-Food-Gedankens, eine Mahlzeit ohne lange Wartezeit und nicht allzu teuer zu bekommen – andererseits soll sie aber so frisch wie möglich, so gesund wie möglich und ökologisch einwandfrei sein. Und schmecken soll sie obendrein auch noch, ein Spagat, der nicht ganz leicht zu leisten ist.

Die frai – Neo Canteen bezieht ihre Gäste in die Übung mit ein. Sie können die Komponenten ihres Gerichtes selbst wählen – also etwa Süßkartoffelstampf aus dem Basis-Angebot, Maispoularde aus dem Protein-Angebot und Röst-Brokkoli aus dem Beilagen-Angebot – die frai-Küche übernimmt dann das Kochen und Anrichten.

„Kombiniere Gutes mit Gutem“ kommt dem Wunsch vieler Gäste nach frischerem und gesünderem Essen also ebenso entgegen wie dem nach individueller Zubereitung.

Frai ist zu finden im:

Bikini Berlin

Budapester Str. 38-50

10787 Berlin

www.fraifoods.com