Getreidemühle – Weihnachtskracher bis zum 31.01.2019

Heute kam ein toller Weihnachtskracher von unserem Partner Mockmill ins Haus geflattert. Und den wollen wir Ihnen nicht vorenthalten:

„Ich bin Wolfgang Mock und feiere ein Jubiläum: 40 Jahre Mühlenbau.

Aus diesem Anlass gebe ich Ihnen für das Modell ‚Mockmill 100‚ zusätzlich einen Rabatt von 40 Euro!

Der reguläre Preis von 199 Euro ist schon ein echter Hammer. Für Sie werden sich nun zwei Fragen auftun:

Wie kann das gehen, dass ich Ihnen eine so hochwertige Qualität so günstig anbiete?

Und – was macht eine Mühle zu einer guten Mühle?

Getreidemühlen sind so gut wie ihr Mahlwerk und – so preiswert wie ihr großseriengefertigtes Gehäuse.

Dazu unsere 3 Pluspunkte:

1. Thomas Mohr, der seit 27 Jahren für mich arbeitet, ist für mich der beste Fachmann für Steinmahlwerke in ganz Europa. Für die Mockmill hat er die aktive Mahlsteinfläche stark vergrößert um noch feiner zu mahlen.

2. Holzgehäuse kosten bis zu 5 x mehr als unser Gehäuse aus nachwachsenden Rohstoffen. Für diese Entwicklung haben wir mehr als 700.000 Euro investiert.

3. Über 200.000 zufriedene Kunden mahlen frisch mit Getreidemühlen, die bisher von mir als Unternehmer gebaut und verkauft worden sind.

Deshalb: Greifen Sie zu, bevor mein Jubiläumsangebot am 31. Januar 2019 endet. Sie bekommen von mir mit der ‚Mockmill 100‘ die Top-Qualität zum besten Preis!“

Wenn Sie Herrn Mock mal sehen und hören wollen, haben Sie hier in einem kurzen Film die Möglichkeit dazu.

5 Gründe Getreide frisch zu mahlen:

Gut für Dich.

Du machst es selbst.

Frische statt Tüte.

Getreide ist Kultur.

Vielfalt jeden Tag.

Was kann ich alles vermahlen?

Ava Celik backt mit ihr glutenfreies Brot mit selbstgemahlenem Mehl.