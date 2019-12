Weihnachtsgewinnspiel – Mockmill Mahlmühle 100

Liebe Leserinnen und Leser,

Weihnachten klopft an die Tür und bringt das neue Jahr auch gleich mit. Aber bevor 2020 eingeläutet wird, haben wir noch ein Gewinnspiel über. Wir verlosen dieses Mal eine hochwertige Mockmill 100 Mahlmühle der Firma Mock, die jedes Getreide zu feinstem Mehl mahlt. Doch kein Gewinnspiel ohne Frage…

Gewinnspiel-Frage:

Unser heutiges Quiz dreht sich um die Margarine. Am 15. Juli 1869 meldete der französische Chemiker und pharmazeutische Assistent Hippolyte Mège Mourès ein butterähnliches Speisefett zum Patent an. Er nannte sein Produkt „beurre artificiel“. In Deutschland kam es 1874 als Margarine auf den Markt. Nach jahrelangem

Kampf der Agrar- und Butterlobby gegen die Margarinefafrikanten trat im September 1897 ein Gesetz in Kraft, das den Handel mit Surrogat regeln sollte. Wir wollen wissen, was der Reichstag damals zur Kennzeichnung von Margarine beschloss:

A) die Lilafärbung mit Rotkohl

B) die Verpackung in blauem Papier

C) den Verkauf in Würfelform

Und hier noch einige Informationen zu der Mahlmühle von Mockmill.

Mit der Mockmill können neben normalen Getreiden wie Weizen, Roggen oder Dinkel, auch Hülsenfrüchte und Gewürze problemlos mit der Mockmill verarbeitet werden, wie zum Beispiel Kardamom, Koriandersamen, Pfeffer, Salzkörner, Quinoa und Sternanis. Hier eine komplette Liste.

Die Mockmill 100 hat ein Fassungsvermögen (je nach Getreidetyp) von etwa 600 Gramm. Die Mahlsteine verwandeln selbst klitzekleinen Körner in feines Mehl. Den Mahlgrad kann man dabei individuell anpassen. Die Mockmill bietet jeden Tag eine unendlich große Vielfalt der Verarbeitung an. So lassen sich viele Rezepte einfach, gesund und lecker nachkochen.

Preis: 199,00 Euro (UVP)

Erhältlich: online auf www.mockmill.de

Wir verlosen nur eine Mockmill 100 Mahlmühle der Firma Mock im Wert von 199,00 Euro unter allen Teilnehmern.

Wissen sie die richtige Antwort auf unsere Frage? Dann schicken Sie ihre Antwort per E-Mail mit dem Betreff „Mockmill 100“ an:

redaktion (at) bildart-verlag.de

Einsendeschluss: 18.12.2019

Wir wünschen allen Teilnehmern viel Glück!

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Eine Barauszahlung des Gewinns ist nicht möglich.

Mit dem Absenden einer E-Mail an redaktion (at) bildart-verlag.de akzeptieren Sie die aktuellen Datenschutzbestimmungen und die Allgemeinen Geschäftsbedingungen von Garcon24.de