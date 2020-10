Schockfrosten für Zuhause

Corbanese dit Tarzo, Italien, 07.09.2020 – Irinox, der im gastronomischen Umfeld bekannte, italienische Schnellkühl-Spezialist, hat unter dem Namen Fresco ein kompaktes und multifunktionales Gerät in Haushaltsgröße auf den Markt gebracht. Die beiden Hauptfunktionen sind Schnellkühlen und Schockfrosten. Darüber hinaus kann das Gerät kontrolliert Auftauen, auf Verzehrtemperatur erwärmen, bei niedriger Temperatur garen und auch Teige gären.

„Der Fresco ist ein Muss für Menschen, die gesund und gut kochen möchten, im Alltag aber zeitlich eingespannt sind. Dieses Gerät macht sie flexibel. Sie kochen dann, wenn Sie Zeit haben, entkoppelt vom Zeitpunkt des Essens“, erklärt Massimiliano Marcolini, Sales Manager, Irinox Home.

Ein Schnellkühler sichert die Qualität der Speisen, wenn sie nicht direkt nach dem Kochen verzehrt werden. Er kühlt sie schnell auf +3°C Kühlschranktemperatur oder schockfrostet sie auf -18°C. Die Geschwindigkeit des Abkühlens hat entscheidende Vorteile in Bezug auf die Qualität: Die Nährstoffe bleiben erhalten, weil die Speisen nicht ausdampfen. Die Speisen garen nicht weiter und behalten ihren Biss. Die für die Haltbarkeit kontraproduktiven Bakterien können sich nicht so schnell vermehren, infolgedessen bleibt alles länger frisch. Beim Schockfrosten hat die in den Speisen enthaltene Flüssigkeit keine Zeit große Eiskristalle zu bilden, sondern es entstehen nur ganz feine Mikrokristalle, die wiederum die Zellwände schonen. Nach dem Auftauen läuft nichts aus. Das Schockfrosten ist geeignet für rohe oder gekochte Lebensmittel.

Die Multifunktionalität zeigt sich darin, dass die Speisen nicht nur bei Bedarf schonend erwärmt oder aufgetaut werden können, sondern dass zudem, z.B. Fleisch oder Fisch, bei niedrigen Temperaturen gegart werden können. Die Methode des Niedertemperatur-Garens, im Vakuumbeutel nennt man sie Sous vide-Garen, liefert ein besonders zartes Garergebnis und betont den Eigengeschmack der Speisen.

Das Unternehmen ist als Pionier bei der Entwicklung von Konzepten für die Schnellkühlung und die Konservierung von Lebensmitteln bekannt und produziert seit 1989 Geräte für gewerbliche Groß- und Haushaltsküchen. Das Sortiment der Haushaltsgeräte soll nun verstärkt auch im deutschen Markt angeboten werden. „Gerade in Deutschland haben die Menschen hohe Ansprüche an die Qualität ihrer Speisen. Sie möchten wissen, was darin steckt. Außerdem macht selbst kochen mit den richtigen Geräten und Werkzeugen viel mehr Spaß“, ergänzt Marcolini.

UNSERE MISSION

Wir glauben, dass Menschen nur das Beste verdienen. Wir glauben, dass wahre Revolutionen vom Alltagsleben ausgehen, so auch in der Organisation und in der Art des Kochens. Unsere Technologie eröffnet den Profiköchen in der Welt mehr Zeit für Kreativität und ein neues Qualitätsniveau ihrer Speisen.

Wir sind ein italienisches Unternehmen, ein etablierter Marktführer im Bereich der Küchentechnik und entwickeln hochmoderne Technologien zur Schnellkühlung von Speisen. Nicht nur für Küchenprofis, sondern auch für zu Hause. Für Menschen, die gerne kochen und Wert auf höchste Speisenqualität legen.

Unser Fresco ist das erste Haushaltsgerät, das die Geheimnisse der großen Köche kennt und diese mit Ihnen teilt, wie z.B. Schnellkühlen, Schockfrosten, Niedertemperatur-Garen, schonendes Auftauen, gesundes Gären. Der Fresco verfügt über 9 innovative Funktionen.

Von nun an steht Ihnen zu Hause eine Technologie zur Verfügung, mit der Sie gesunde, frische und schmackhafte Lebensmittel schnell und spontan zur Verfügung haben. Zeit und Kälte sind natürliche Verbündete, um die Qualität von Lebensmitteln zu erhalten. Schnellkühlung ist eine zusätzliche Hilfe, um die Qualität länger und besser zu erhalten.

Der Fresco sorgt für den Erhalt der Nährstoffe und damit für Ihre Gesundheit, er ermöglicht eine stressfreie Gästebewirtung und konserviert die Garqualität Ihrer Speisen.

FRESCO REVOLUTIONIERT IHRE KÜCHE

Unser Fresco macht die Zeit zu Ihrem Freund. Sie können kochen, wann Sie wollen oder wenn Sie Zeit dazu haben. Sie können Speisen auf höchstem Qualitätsniveau halten, schnellkühlen, schockfrosten oder wieder auftauen. Und das in einer Qualität wie soeben zubereitet. Mit Fresco bleiben Farbe, Konsistenz und Nährstoffe erhalten.

Fresco hilft Ihnen, Ihre Freunde stressfrei zu bewirten. Sie können deren Gesellschaft mehr genießen, wenn Sie die Speisen frühzeitig zubereiten und am Tag der Einladung nur noch wenig in der Küche tun müssen. Nach dem Regenerieren werden Sie die Speisen nicht von soeben zubereiteten unterscheiden können. Fresco sorgt dafür, dass die Nährstoffe in den Speisen bleiben, wenn z.B. Familienmitglieder zu unterschiedlichen Zeiten zum Essen nach Hause kommen. Und Fresco hilft Ihnen täglich selbstgekochtes Essen zu genießen, und das mit minimalem Aufwand. Wenn Sie kochen, kochen Sie einfach mehr und profitieren Tage oder Wochen davon.

ZUTATEN IN HÖCHSTER QUALITÄT

Obwohl man die meisten Lebensmittel das ganze Jahr über in den Supermärkten kaufen kann, sind der Geschmack und die ernährungsphysiologischen Eigenschaften von Lebensmitteln extrem unterschiedlich. Lebensmittel haben Saison, sie sind in der Saison am besten und am günstigsten. Mit Ihrem Fresco können Sie davon profitieren, indem Sie Ihre Lieblingsspeisen in Spitzenqualität bevorraten. Das können rohe Lebensmittel sein, wie z.B. Pilze, Beeren, Gemüse oder gekochte Speisen, die Sie gerne mögen und die häufig in Ihrem Speiseplan auftauchen. Fresco bringt die Qualität Ihrer Speisen auf ein neues Qualitätsniveau.

DER SCHNELLKÜHLER UND SEINE FUNKTIONEN

Fresco ist ein Schnellkühler und damit eine neue Art von Haushaltsgeräten. Er reduziert die Kerntemperatur von Lebensmitteln sehr schnell und sorgt dafür deren Qualität zu konservieren. Die beiden Hauptfunktionen sind Schnellkühlen und Schockfrosten.

Beim Schnellkühlen wird die Kerntemperatur der frisch gekochten Speisen sehr schnell auf +3°C gesenkt. Durch das schnelle Abkühlen sind Sie danach länger, bis zu 7 Tage im Kühlschrank haltbar. Das Schockfrosten dient dazu, die Kerntemperatur von Lebensmitteln schnell auf -18°C zu bringen, um sie anschließend im Gefrierschrank aufzubewahren. Geschmack und Konsistenz werden konserviert.

Ihr Fresco ist multifunktional: Er kann nicht nur sehr schnell abkühlen, sondern auch langsam und schonend erwärmen. Er arbeitet im Temperaturbereich von -35°C bis +75°C, und eröffnet Ihnen eine große Spielwiese an Anwendungsmöglichkeiten und Rezepturen.

Obwohl Ihr Fresco Speisen schnell abkühlen und schonend erwärmen kann, ersetzt er nicht den Kühlschrank, den Gefrierschrank oder den Backofen. Vielmehr leistet er den wichtigen Schritt zwischen dem Kochen und der Lagerung im Kühl- oder Gefrierschrank. Kühl- und Gefrierschränke sind nicht erfunden worden, um Lebensmittel zu kühlen oder tiefzukühlen, sie wurden entwickelt, um Lebensmittel zu lagern, die bereits kalt oder bereits gefroren sind. Das SCHNELLE Abkühlen oder Einfrieren ist der Schlüssel zum Erhalt der Speisenqualität. Diesen Schlüssel halten Sie nun in Ihren Händen.

Sind Sie auch so begeistert wie wir und wollen mehr darüber Erfahren? Oder wollen Sie sich selbst oder jemanden eine Freude damit machen?

Hier finden Sie alle weiteren wichtigen Informationen zum Schnellfroster für Zuhause:

www.irinox.com