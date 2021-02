Gewinnspiel – hol Dir den Frühling nach Hause!

Jetzt blüht er auch noch – der Bloombux®

Der Winter neigt sich dem Ende zu und die ersten wärmeren Tage stehen uns bevor. Da kann man sich schon mal Gedanken über das Aussehen von Garten, Terrasse und Balkon in diesem Jahr machen. Dort könnte z. B. ein Bloombux sehr gut hinpassen. Die Buchsbaum-Alternative gilt als unkompliziert und robust. Sie blüht prächtig ab Mai. Die Rhododendron-Kreuzung eignet sich sehr gut als Pflanzengruppe in einem Beet oder als Beet-Umrandung. Auch als Solitär im Kübel macht sich der Bloombux hervorragend. Gefällt er Ihnen? Dann machen Sie mit bei unserem Gewinnspiel!

Gewinnspiel

Gewinnen Sie eines von sechs Bloombux®-Exemplaren.

Lösen Sie die folgende Gewinnspielfrage:

Jährlich kaufen die Deutschen 95.000 Tonnen frische Ananas. Das sind rund 74 Millionen Stück. Hinzu kommen schätzungsweise 58.000 Tonnen Ananas in Dosen und eine nicht unerhebliche Menge Ananassaft. Die exotische Frucht ist ein Massenprodukt geworden. Das war natürlich nicht immer so. Die ersten Ananas tauchten in Berlin vor 270 Jahren auf. Damals waren sie noch eine dekorative Attraktion auf den feinen Tafeln des Adels und der reichen Bürger. Im Jahr 1810 wurden Ananaspflanzen in Töpfen als Weihnachtsgeschenk angeboten. Die ersten Ananasrezepte finden sich in Marie Schreibers „Kochbuch für den Bürgerlichen Haushalt” von 1839. Und von einem berühmten Berliner ist überliefert, dass er sich unter großer Anteilnahme der Öffentlichkeit erfolgreich mit der Ananaszucht beschäftigte.

Wir wollen wissen, um welche Persönlichkeit es sich handelt:

A den Schauspieler Ludwig Devrient?

B den Baumeister Carl von Gontard?

C den Verleger Friedrich Nicolai?

Wissen Sie die richtige Antwort auf unsere Frage? Dann schicken Sie diese per E-Mail mit dem Betreff „Frühling 2021“ an: redaktion (at) bildart-verlag.de. Einsendeschluss ist Mittwoch, der 10.03.2021.

Wir wünschen allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern viel Glück!

Details von Bloombux® im Überblick:

Botanischer Name: Rhododendron micranthum Bloombux®

Besonderheit: Wie blühender Buchsbaum, resistent gegen Buchsbaumkrankheiten und -schädlingen, gute Schnittverträglichkeit

Blüte: Mai/Juni, rosa in Blütenbällen

Standort: Geeignet als Kübelpflanze, zum Auspflanzen in den Garten auf humosen, feuchten Boden, auch als niedrige Einfassung im Bauern- oder Kräutergarten

Winterhärte: Robust, bis –24 °C

Preis im Handel: Kugel im 5-Liter-Topf – 30,00 €

Weitere Infos unter www.bloombux.de