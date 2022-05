Neu – GARCON Genuss Magazin Nr. 60

Gibt es Freunde der Meere – klar im Fish Klub Berlin! Zeugen dafür fanden wir im Restaurant Ora und einsunternull, waren in der Markthalle Neun und in der Wilma Shoppen Markthalle. Lesen Sie alles dazu im neuen GARCON Genuss Magazin! Neukölln und Kulinarik? Yes, vor allem mit Neuankömmling Merold. Wir kamen in den Nomunications-Modus im Shizuku, besuchten alte Bekannte im Kretaner und in der Brasserie am Gendarmenmarkt. Unseren Faible für Lebensmittelhandwerker kamen wir auch nach – Teto Tofu, schwarzer Knoblauch von Anais empfohlen und Wilde Wurst. Natürlich waren wir auch wieder in Italien unterwegs, diesmal in der Versilia bei den Vaiani´s. Markus Fuhrmann erzählt über die die Wunderknolle Kurkuma, die Mohr´s haben wieder ein schönes altes Kochbuch ausgegraben …

