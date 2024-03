Gewinnspiel – endlich Frühling mit GrünPlus!

Wie wunderbar, wir können wieder einmal mehrere Pflanzen des Bloombux verlosen. Liebhaber des klassischen Buchsbaums haben häufig mit Schädlingen und Krankheiten zu kämpfen. Nicht so bei diesem kleinen Wunderwerk der Natur – er ist resistent gegen Buchsbaumzünsler, Raupen, Pilzbefall und andere Schädlinge. Dank seiner robusten Winterhärte von bis zu -24 °C, seiner guten Schnittverträglichkeit und seiner Anspruchslosigkeit in Bezug auf Bodenqualität und Standortbedingungen ist die Pflanze besonders pflegeleicht und unempfindlich. Und nicht nur das – im Mai und Juni präsentiert die Pflanze passend zur Jahreszeit prächtige Blütenbälle in Pink oder Magenta und sie kann, ebenso wie ein Buchsbaum, in individuelle Formen geschnitten werden.

Wir verlosen nun 6 x einen 5-Liter-Topf von diesem universellen Alleskönner.

Aber natürlich erst, wenn Sie folgende Gewinnspielfrage richtig beantworten:

Der Berliner Großmarkt – ein 33-Hektar-Areal mit Dutzenden Verkaufshallen, Lagerräumen, Verladerampen, Parkplätzen und Abstellflächen – beliefert die Hauptstadt und ihr Umland mit Obst und Gemüse, Fisch und Fleisch, Blumen und Grünpflanzen.

Die Anlagen an der Beusselstraße in Moabit sind allerdings in die Jahre gekommen, Sanierung tut not. Da eine solche Aktion bei laufendem Betrieb kaum zu stemmen ist, brachte die Beusselmarkt-Genossenschaft, der die meisten der dort ansässigen Händler angehören, einen Großmarkt-Neubau auf dem Gelände des ehemaligen Flughafens Tegel ins Gespräch. Dort, so ihr Argument, könne eine zukunftsfähige „Berlin Food Area“ entstehen…

Eröffnet übrigens wurde der Großmarkt an der Beusselstraße 1965 mit dem Umzug des Fruchthofes Berlin nach Moabit.

Wir wollen heute wissen, wo der 1949 gegründete Fruchthof bis dahin sein Domizil hatte:

A in Fohnau?

B in Kladow?

C in Mariendorf?

Wissen Sie die richtige Antwort auf unsere Frage? Dann schicken Sie diese per E-Mail mit dem Betreff „GrünPlus“ an: redaktion(at)bildart-verlag.de.

Einsendeschluss ist Freitag der 15.03.2024

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Eine Barauszahlung des Gewinns ist nicht möglich. Mit dem Absenden einer E-Mail an redaktion(at)bildart-verlag.de akzeptieren Sie die aktuellen Datenschutzbestimmungen und die Allgemeinen Geschäftsbedingungen von garcon24.de.

Wir wünschen allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern viel Glück!

Details von Bloombux im Überblick:

Botanischer Name: Rhododendron micranthum Bloombux®

Blüte: Mai/Juni, Blütenbälle in Pink oder Magenta

Standort: Geeignet als Kübelpflanze, zum Auspflanzen in den Garten auf humosen, feuchten Boden, auch als niedrige Einfassung im Bauern- oder Kräutergarten

Preis im Handel: Kugel im 5-Liter-Topf – 35,00 €

Weitere Infos unter www.bloombux.de