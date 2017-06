Koreanischer Supermarkt

Young-Mi Park-Snowden, 37, gebürtige Wolfsbürgerin, Schauspielerin von Beruf und Gastronomin aus Berufung, hat ein Näschen für die Nische. Als sie 2009 das koreanische Restaurant Kimchi Princess in Berlin-Kreuzberg eröffnete, lag sie damit goldrichtig. Ebenso wie jetzt mit ihrem koreanischen Supermarkt gleich gegenüber.

Mit im Boot ist natürlich Andrea Volpato und irgendwie auch das Kimchi-Princess-Team – Ersterer, weil er Park-Snowdens Geschäftspartner ist, Letzteres, weil es Saucen, Pasten, erstklassiges Kimchi, das legendäre marinierte Rindfleisch und andere Spezialitäten herstellt und abfüllt, die dann das Kühlregal des trendigen Ladens füllen.

Dort stehen die Homemade-Produkte neben diversen koreanischen Softdrinks und verschiedenen Tofusorten. Es gibt Tiefkühlware wie Meloneneis und Seetangrollen. Dazu eine Menge Konserven, etwa mit Wellhornschneckenfleisch, das in Teig ausgebacken oder frittiert wird, sich aber auch zu Clam Chowders oder ähnlichen Gerichten verarbeiten lässt. Dazu Glasnudeln, Reisessig, Sesamöl, Sojasauce und was man sonst noch so braucht, um seinen Gästen eine einigermaßen authentische Korea-Küche zuzubereiten. Der besondere Service: Kunden können alle Zutaten – beispielsweise für den Glasnudelsalat Chaesojapchae – auch in kleinen Mengen kaufen, alles in einer chicen Box, und das Rezept gibt es gratis.



Neben den wichtigsten Lebensmitteln für die koreanische Küche führt Young-Mi Park-Snowdens Supermarkt auch Küchenwerkzeuge, Kalender, Kosmetik und jede Menge coolen Krimskrams Made in South Korea.

Die Meinung der Kunden ist einzellig. „Geil“, sagen die Deutschen, „Daebak“ die Koreaner, was das Gleiche bedeutet, nur eben besser klingt.

SUPER K MARKET

Manteuffelstraße 47

10999 Berlin

www.superk.market