Das waren die Sommercocktails 2017

Szenekenner schätzen die Zahl der Bars in Berlin auf über 500. So unterschiedlich deren Angebot und Ambiente, eins eint die meisten. Sie sind längst keine Tankstellen für Männer mehr, in denen Besaufen und Anmachen (falls Frauen vorhanden) als erste Ziele eines Barbesuchs galten. Bunte Drinks mit Schirmchen, eklig süße Fruchtcocktails und billiger Fusel jeglicher Couleur sind ebenso passé; die Rede ist heute von Bar- und Trinkkultur, manche sprechen sogar vom zweiten goldenen Zeitalter der Cocktailbars. Das erste übrigens begann vor 150 Jahren, als 1862 der Amerikaner Jeremiah P. Thomas, genannt der Bar-Professor, den legendären Rezeptband „How to Mix Drinks or The Bon Vivant´s Companion“ veröffentlichte, eine Sammlung hochwertiger Mixgetränke.

Bartending, da sind sich aktuelle Branchenanalysen einig, ist inzwischen zur regelrechten Wissenschaft geworden. Die Damen und Herren hinter den Tresen sind zumeist gut ausgebildete Getränkespezialisten, bestens über internationale Trends informiert und zu allererst dem Genuss verpflichtet. „Vor 20 Jahren war es undenkbar, einen Cocktailbartender mit einem Sternekoch zu vergleichen, heute gibt es Menschen die das ironiefrei tun“, bemerkte beispielsweise sie Süddeutsche Zeitung in diesem Zusammenhang. Höchste Zeit also, dass auch wir vom Garcon uns intensiver als bisher um dieses Thema kümmern. Wir beginnen damit ganz schlicht, indem wir zwölf der besten Bartender Berlins um Auskunft über ihren Sommercocktail-Favoriten baten.

Der Italienische Rucola

Erdbeeren

Aromatic Bitter

Absinth

Tanqueray No.Ten GIn

Zitronensaft Der Klassische Barbados Rum

Falernum

Cointreau Bitterorange

Limettensaft Der Frische Gin

Aperol

Belsazar Vermouth Rosé

Grapefruit Bitters

Zitronenschale Der Prickelnde Faradaï

Grüntee

Cucumis

Gurkenlimonade

Zitronenzeste Der Fruchtige Bulleit Rye Whiskey

Belsazar Vermouth Rosé

Limettensaft

Rhabarbersirup

Eiweiß Der Sinnliche Ciroc Coconut Vodka

Limettensaft

Ylang-Ylang-Jasmin-Sirup

Ramazzitti Aperitivo Rosato

Sizilianischer Apfelsinensaft

Domaine de Canton Ingwerlikör

Yuyu Ile Four Sake

1905 Herbal Tonic Water

Hier geht es zum Interview mit Arnd-Henning Heissen und zu weiteren Empfehlungen!