Burmé – Gourmet auf der Burg. Hörte sich zunächst gut an. Wo? In Mecklenburg-Vorpommern? Ob das geht? Es ging! Am 17.09.2017 gab es Sterneköche, regionale und überregionale Produzenten, kulinarische Workshops, Musik und gute Laune für alle Feinschmecker – da verblasste so manch andere nationale und internationale Veranstaltung. Danke an die DLE-MV mit Julia und Holger Gniffke und allen Mitwirkenden.

Mehr dazu im nächsten Magazin GARCON.

Hier ein paar Eindrücke in Bildern: