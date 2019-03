The golden Gala im The Ritz-Carlton Berlin

Wir möchten Sie herzlich einladen, mit uns das neue The Ritz-Carlton, Berlin zu feiern! Freuen Sie sich auf eine rauschende Galanacht im Stil der Zwanziger Jahre und entdecken Sie das neue, elegante Art Deco Design des Fünf-Sterne-Superior Hotels am Potsdamer Platz. So hieß es in der Einladung, die uns Ende Januar erreichte.

Und wirklich kamen die Damen mit Federboa und stilechten Frisuren, die Herren trugen ihren Smoking auf. Etwa 1000 Gäste, die bei Swing, Champagner-Pyramide und 20er-Jahre-Pomp, den vollendeten Umbau des Luxus-Hotels feierten. Unter ihnen die Sängerin Lena Meyer-Landrut, die Schauspieler Artjom Gilz, Clemens Schick und Heike Makatsch und das Model Franziska Knuppe.

Nach dem Trubel steht fest: Wir müssen uns alles noch einmal ansehen, wenn der Normalbetrieb im Gange ist. Sowohl das neue Restaurant „POTS“ mit gemütlichen Sitznischen und einer offenen Showküche, als auch das neu gestaltete Fragrances mit dem innovativen Barkonzept. Aber dazu in der nächsten GARCON-Ausgabe mehr.