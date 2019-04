Magazin GARCON Nr. 51

Zum Inhalt GARCON Nr. 51:

Diesmal haben wir drei ‚süße‚ Mädels besucht, waren nochmal im Restaurant Cell, nahmen eine Festivalnachlese vor, sprachen mit den Kreativ-Piloten Holycrab!, unsere Japanexpertin Shoko testete Ramen-Bars, wir nahmen das Pro-Agro-Unternehmen Homemade unter die Lupe, Anais empfielt uns Huile de noix, wir feiern 10 Jahre Piechas Biobuffet und Sabina Lischkas Käserei-Eröffnung, haben geschaut was Bobby Bräuer eigentlich macht und ob Naturwein und deren Winzer trendy sind, reisten wieder mal in die Toskana zu Cacciucco und Prosciutto, Dieter berichtet vom Mangold und Swen blättert wieder in alten Kochbüchern uvm…..