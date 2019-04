Geheimtipp: Die Manufaktur des süßen Trios

Die Manufaktur des süßen Trios – das Wort hat einen guten Klang, allemal im Zeitalter der industriellen Massenproduktion. Es steht für handgefertigte und maßgeschneiderte Produkte, für hohe Wertigkeit, lange Haltbarkeit, für außergewöhnliche Qualität. Wer beispielsweise in Küchenporzellan der LAB-Serie der Königlichen Porzellan-Manufaktur Berlin, in Tischwäsche der Ege Textilmanufaktur in Ulm oder in eins der edlen Schreibgeräte der Waldmann Manufaktur in Birkenfeld investiert, der bekommt das alles – gegen gutes Geld natürlich. Gratis gibt es das Gefühl, auch in Nachhaltigkeit und ethisch korrekte Produktionsbedingungen investiert zu haben.

Allerdings – man muss sich solche Investition eben auch leisten können. Die das können, stellen dann auch das Gros der Besucher bei den Tagen der Manufakturen, die von der Initiative Deutsche Manufakturen (www.handmade-in-germany.org) abgehalten werden. Für Schnäppchenjäger gibt es bei diesen Veranstaltungen nichts zu holen, sie sind eher eine Anlaufstelle für Anhänger des Buy-me-once, zu deutsch: Kauf-mich-nur-einmal-Bewegung.

Deren Motto, „Liebe Dinge, die ewig halten“, war dann auch während der letzten Leistungsschau deutscher Manufakturen auf dem KPMGelände in aller Munde – außer natürlich bei den Vertretern von 20 Lebensmittelmanufakturen. Bei Stefanie Drobits alias Fräulein Brösel, bei Mirella Bünger, Inhaberin der Goldkörner Müslimanufaktur oder bei Andrea Leimer von der Wildmanufaktur Dobbertin geht es natürlich auch um Handgemachtes von besonderer Güte, das man allerdings nicht nur einmal, sondern am besten immer wieder kauft.

Das wollen auch drei Süßwaren-Handwerkerinnen, die wir bei unserem Marktrundgang kennenlernten. Ihre Manufaktur befindet sich in der Gubener Straße, im ruhigeren Teil des Stadtbezirks Friedrichshain. Wir besuchten sie in ihrer Produktionsküche – ein Begriff übrigens, der sicher sachlich richtig ist, aber nicht annähernd das widerspiegelt, was dort geschieht.

Zum süßen Trio gehören: Stacey Horn, Mery Crosato und Koni Tonitz, welche wir in den kommenden Tagen einzeln vorstellen werden.

Manufktur des süßen Trios

Gubener Straße 3a

10243 Berlin