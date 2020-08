Magazin GARCON Nr. 55

Trennwände, Atemmasken, begrenzte Gästezahl und trotzdem…sind nicht nur wir mit dem neuen GARCON am Start. Wir besuchten einen Berliner Verlag, das Speisezimmer eines Spitzenkochs, eine Cucina Napoletana, ein Low Carb Superfood Kitchen, Song Lee in Hamburg, eine Rawfood-Bäckerin und eine feine Patisserie. Wir befragten 7 Gastronomen zum ‚Stand der Dinge‘, sprachen mit einer Hoteldirektorin über das Berlin Food Kollektiv und machten einen ausgiebigen Besuch in Brandenburg (Kremmen, Schwante, Sommerswalde – tolle Gegend). Zimtschnecke, Haselnuss-Creme und japanischer Essig sind mit im Boot. Und natürlich blättern wir wieder in alten und neuen (Koch)Büchern. Also viel Spaß beim Schmökern!

Dabei nochmal großen Dank an unsere neuen Unterstützer LArtDeVivre, Mare Müritz, Müritz Gin, slube und Weber Grill! Und ganz dicken Dank unseren treuen Mitstreitern: as-gastro, Berliner Wasserbetriebe, Beumer & Lutum, DIAGEO, GTS Großküchentechnik, Ick bin Berliner, Mockmill Mühlen, Pro Agro – natürlich Brandenburg, Schwechower Obstbrand, Syring Feinkost und Vier-Jahreszeiten-Hof Kremmen.

GARCON – Essen, Trinken & Lebensart – im Web, in der garcon24-APP und natürlich auch als Print-Magazin.

Sie möchten einige GARCON-Exemplare für Ihr Restaurant bestellen?

Sie möchten das Magazin GARCON bequem geliefert bekommen?

Sie haben rund um das Thema Essen und Trinken eine tolle Entdeckung gemacht?

Sie sind Lebensmittelproduzent oder Gastronom und wollen in Kürze ein Geschäft eröffnen?

Egal was, melden Sie sich via E-Mail oder Kontaktformular bei uns!