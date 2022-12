Neu! GARCON Magazin Nr. 62

Nicht das Beste, sondern das Allerbeste kommt zum Schluss: unser neues Genuss-Magazin GARCON-Ausgabe 62

Eigentlich ist das unser Spruch: „Wir lieben Lebensmittel“. Das reicht uns aber nicht. Wir lieben gute Lebensmittel, die nachhaltig und fair produziert sind. Wir lieben die guten Lebensmittel-Produzenten, die uns immer wieder mit neuen Ideen überraschen. Und wir lieben die guten Verarbeiter – von Hobby- bis Spitzenkoch – und die guten Anbieter – von österreichischen Delikatessen bis französischer Feinkost. Nur mal so.

Für dieses GARCON-Magazin haben wir uns intensiv mit einer echt coolen Tapas-Bar beschäftigt. Ungezwungenheit, Atmosphäre, Kommunikation, Professionalität – Bar Raval.

Ein anderes Thema, das uns immer am Herzen liegt, die gute Handwerksbäckerei. Die Bäcker-Innung Berlin feierte ihr 750-jähriges Bestehen! Deshalb unsere Stippvisite bei einigen Berlinern Traditionsbäckereien, wir interviewten Bäcker-Azubis von Beumer & Lutum und gratulieren der „Bäckerin des Jahres 2022“.

Unseren ‚Berliner Teller‘ serviert uns Ulli Piecha in der Marheineke Halle, Anais Causse besondere Käse-Empfehlung ist ein Vacherin und Marcus Fuhrmann entführt uns in die Welt des Chilis. In Brandenburg haben wir einen Leinöl-Produzenten aufgespürt, in Sachsen-Anhalt die Salicornia-Jungs und in Berlin ein Startup-Trio, das uns Saures gibt.

Und wie immer haben wir ein paar Kostproben auf Lager, wieder in einem alten Kochbuch geblättert und …

Zum Jahresende wollen wir die Gelegenheit nutzen, einen riiiiieeeeesigen Dank an unsere Partner zu senden: ADM Lufthygiene, Berliner Wasserbetriebe, Beumer & Lutum, Bibliotheca Culinaria, Dieter Fuhrmann Fruchtgroßhandel, Getränke Preuss-Münchhagen, Gourmet-Connection, GTS-Großküchentechnik, Handelsagentur Christian Freier, Hofpfisterei, Ick bin Berliner, Maitre Philippe, Jakobs Spargelhof, Kunella Feinkost, mittemeer, Müritz Gin, Oderland Mühlenwerke, pro agro e. V., Plentz Bäckerei, Spargelhof Kremmen, Steinmetz Mehl, Stölzle Lausitz, Syringhof, SZ Quadrat Kommunikation …

Wir wissen, es wird nix besser, dafür anders. Mit ein bisserl Passion und Zuversicht wuppen wir auch die Zukunft. Wir werden zwar auch nicht um einige kleine Preiserhöhungen herum kommen, aber, wir haben fast 20 Jahre überlebt und das soll uns erst einmal jemand nachmachen!

In diesem Sinne wünschen wir Ihnen besinnliche Festtage und einen grandiosen Start in ein hoffentlich friedvolles Jahr 2023!

Und ja, Winterzeit ist Schmökerzeit! Also hier: