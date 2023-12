Auf Weltreise mit Gin: Wo wird Wacholderschnaps am liebsten genossen?

Heute begeben wir uns auf eine besondere kulinarische Weltreise. Es geht um den beliebten Wacholderschnaps – dem Gin. Ob pur, als Teil eines erfrischenden Cocktails oder als Raffinesse in der gehobenen Küche: Gin erfreut sich weltweit großer Beliebtheit. Doch wo wird er eigentlich am liebsten genossen? Taucht mit uns ein in die faszinierende Welt des Gins und entdeckt die spannendsten Destinationen, an denen dieses aromatische Getränk seine Hochburgen hat.

Gin: auf der ganzen Welt zuhause

Wer ferne Länder erkundet, sollte dabei die Verwöhnung des Gaumens nicht zu kurz kommen lassen. Natürlich lassen sich heute viele beliebte Gin Marken online finden , aber man kann seinen Favoriten auch vor Ort entdecken. Taucht ein in die faszinierende Welt des Gins und entdeckt seine Lieblingsplätze – von den belebten Straßen Londons bis zu den sonnenverwöhnten Bars Spaniens.

1. Die Wiege des Gins: London

London, die pulsierende Metropole an der Themse, ist zweifellos die Wiege des Gins. Die London Dry Gin-Tradition hat sich seit dem 18. Jahrhundert fest etabliert und ist weltweit für ihre charakteristische Trockenheit und Raffinesse bekannt. Die Londoner Barszene bietet eine schier unendliche Auswahl an exquisiten Gin-Kreationen. Begebt euch auf eine Gin-Tour durch die trendigen Stadtviertel wie Shoreditch und Soho, und lasst euch von den innovativen Mixologen überraschen.

2. Mediterrane Leichtigkeit: Spanien und der Gin Tonic-Kult

Ein weiteres Paradies für Gin-Liebhaber findet sich in den sonnenverwöhnten Gefilden Spaniens. Hier hat der Gin Tonic-Kult eine fast religiöse Bedeutung erlangt. Anders als anderswo wird der Gin Tonic in Spanien nicht als schlichtes Mischgetränk betrachtet, sondern als Kunstwerk. Die Auswahl an Ginsorten und Tonic Waters ist beeindruckend. Probiert euch durch die schier endlosen Variationen und genießt die mediterrane Leichtigkeit, die dieser Mix mit sich bringt.

3. Exotik im Glas: Der aufstrebende Gin-Trend in Asien

Während Europa lange Zeit als das Zentrum des Gin-Konsums galt, hat sich in den letzten Jahren eine regelrechte Gin-Welle durch Asien bewegt. Besonders in Ländern wie Japan und Singapur hat der Gin-Boom eine beeindruckende Entwicklung genommen. Lokale Produzenten setzen auf einzigartige Botanicals, die den Gins eine exotische Note verleihen. Erlebt die faszinierende Fusion von traditioneller Gin-Herstellung und asiatischer Raffinesse, die dieser Region eine unverwechselbare Gin-Kultur verleiht.

4. Die nordische Kühle: Gin in Skandinavien

Die nordischen Länder, allen voran Schweden und Dänemark, haben sich in den letzten Jahren zu echten Hotspots für Gin-Liebhaber entwickelt. Hier trifft die nordische Kühle auf handwerkliche Perfektion. Die skandinavischen Gins zeichnen sich oft durch klare, frische Aromen und eine minimalistische Ästhetik aus. Besucht eine der zahlreichen kleinen Brennereien inmitten der atemberaubenden Natur Skandinaviens und entdeckt, wie die nordische Kultur in jedem Tropfen Gin eingefangen wird.

5. Afrikanische Eleganz: Gin in Südafrika

Südafrika, bekannt für seine beeindruckende Landschaften und seine Natur, hat auch in der Gin-Szene Fuß gefasst. Hier erlebt ihr eine faszinierende Mischung aus afrikanischen Botanicals und traditioneller Handwerkskunst. Die südafrikanischen Gins überraschen mit ungewöhnlichen Aromen, die von den einheimischen Pflanzen inspiriert sind. Taucht ein in die Welt des „Craft Gin“ und entdeckt die eleganten Kreationen, die das reiche Erbe des Landes widerspiegeln.

6. Favorit der Redaktion im Winter: Schlehdorn mit Müritz Gin

Während sich die kalten Wintermonate über die nördliche Hemisphäre legen, gibt es einen Gin, der besonders in der Redaktion unseres Magazins hoch im Kurs steht – der Schlehdorn mit Müritz Gin. Diese regionale Spezialität von der malerischen Mecklenburgischen Seenplatte hat sich als der perfekter Begleiter für gemütliche Abende in der Adventszeit erwiesen. Diese Variante des Müritz Gin zeichnet sich durch die Verwendung von Schlehdorn aus, einer in der Region heimischen Frucht. Der Schlehdorn verleiht dem Gin eine warme, fruchtige und würzige Note.

Auch der Hauptbestandteil des Gins hat eine starke Verbindung zur Winterzeit – die Wacholder-Ernte im Müritz-Nationalpark findet traditionell im Februar statt. Die Redaktion schwärmt von seiner harmonischen Verbindung mit Schlehdorn und weiteren Botanicals, die dem Müritz Gin seine einzigartige Identität verleihen. Dieser Drink wird nicht nur in lokalen Bars in Mecklenburg-Vorpommern geschätzt, sondern hat sich inzwischen auch über die Grenzen hinaus einen Namen gemacht.

Genuss mit Geschichte: So wird Gin hergestellt

Die Herstellung von Gin ist eine faszinierende Reise durch die Zeit und über den Globus. Ursprünglich entstand der Vorläufer des Gins im 17. Jahrhundert in den Niederlanden, als der „Genever“ als Heilmittel mit Wacholderbeeren entwickelt wurde. Die Destillationstechniken verbreiteten sich rasch über Europa, und im 18. Jahrhundert fand Gin seinen Weg nach London, wo die berühmte London Dry Gin-Tradition begann. Die Destillateure dieser Ära setzten auf Wacholderbeeren, Koriander, Angelikawurzel und Zitrusfrüchte, um den charakteristischen Geschmack zu kreieren, der bis heute beliebt ist.

Die moderne Gin-Herstellung umfasst eine breite Palette von Botanicals, von exotischen Gewürzen bis hin zu einheimischen Pflanzen, die jedem Gin seine einzigartige Note verleihen. Der Prozess der Mazeration und anschließenden Destillation verfeinert die Aromen und schafft einen hochwertigen, klaren Schnaps. Gin ist nicht nur ein Getränk; es ist eine kunstvolle Verschmelzung von Tradition und Innovation, die sich ständig weiterentwickelt und in den Händen leidenschaftlicher Destillateure weltweit neue Höhen erreicht.

Fazit: Gin-Weltreise mit Stil

Auf unserer Reise haben wir festgestellt, dass die Welt des Gins so vielfältig ist wie die Länder, in denen er genossen wird. Ob in den geschäftigen Straßen Londons, den mediterranen Bars Spaniens, den aufstrebenden Szenevierteln Asiens, der nordischen Kälte Skandinaviens oder der eleganten Atmosphäre Südafrikas – überall auf der Welt hat Gin seinen ganz eigenen Charakter. Egal, ob ihr Gin pur, als Teil eines Cocktails oder als Begleiter zu kulinarischen Köstlichkeiten bevorzugt, die globalen Einflüsse auf den Gin machen ihn zu einem faszinierenden Getränk, das die verschiedensten Geschmacksrichtungen vereint.

Also, wohin führt euch eure nächste Reise? Lasst euch von den verschiedenen Gin-Kulturen inspirieren und entdeckt die Vielfalt dieses einzigartigen Getränks. Prost und auf eine aufregende Reise durch die faszinierende Welt des Gins!