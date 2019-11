Family Affairs im Palazzo Berlin

Die aktuelle Dinner-Show im Spiegelpalast am Bahnhof Zoo in Berlin trägt diesmal den Namen Family Affairs. Kolja Kleeberg und Hans-Peter Wodarz eröffneten am 13.11.19 das neue Programm der Palazzo-Spielzeit 2019/2020. Die Familienfeier – gekrönt durch ein französisch interpretiertes 4-Gang-Menü – wurde zum vergnüglichen Abend. Uns begeisterte Moderator Karl-Heinz Helmschrot mit geistreichem deutschen Wortwitz und Sänger Unathi Mzekeli mit charmanter Ausstrahlung und professionellem Gesang.

Hier einige Eindrücke:

Spiegelpalast Palazzo

Hertzallee 41

10787 Berlin-Mitte