japanisch – nicht nur Café im Two and Two

Ein junger Mann sitzt eine gefühlte Ewigkeit ohne merkbare Regung vor seinem Laptop, wahrscheinlich in einem dieser Kanäle unterwegs, die heute die Welt bedeuten. Hinter ihm hängt ein Bücherregal, bunte Mischung, Theodor Fontane, Anton Tschechow, John Updike. Wie die wohl mit dieser 140-Zeichen-Zeit zurechtgekommen wären?

Ein etwa Gleichaltriger hat seinen Computer verlassen, steht vor einer Pinwand und studiert die Aushänge. Gitarrenunterricht wird dort angeboten, Piano lessons at your home und Home cleaning Service in Neukölln. Er nimmt den Zettel ab, faltet ihn sorgfältig und lässt ihn in der Brusttasche seines Hemdes verschwinden. Wozu braucht ein bestenfalls Mittzwanziger eine Putzhilfe?

Zufallsbeobachtungen im Café two & two in der Pannierstraße. Drei Räume, das gegendtypische Shabby-chic-Mobiliar, viel junges Volk, das sich hier schon um 10.00 Uhr morgens einfindet und dessen Verweildauer andere Gastronomen mit einiger Sicherheit an den Rand der Verzweiflung treiben würde.

Eri Wada und Tose Riesser nehmen es gelassen, servieren Americano, Cappuccino, Espresso oder den berühmten Mizudashi Coffee, das ist japanischer Filterkaffee, der kalt getrunken und mit Zuckersirup gesüßt wird. Es gibt Matcha Cappuccino, Matcha Latte, Matcha Shot und Ingwer-Minze-Zitronen-Tee, das Gesundheitsgetränk schlechthin.

Dazu Sandwiches, Miniquiches, Kleingebäck und einen erstklassigen hausgemachten Banana Cake. Das alles ist zwar nicht unbedingt typisch japanisch, aber wen stört´s. Die immer gut gelaunten Gastgeberinnen haben längst herausgefunden, was ihre Gäste wünschen. Und dazu gehört eben auch das kleine Angebot hochwertiger Schreibgeräte und anderer Büroutensilien aus Japan.

