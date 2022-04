Spargelhof Kremmen – auch zu Ostern eine gute Idee!

Ob auf unserem Hof hier in Kremmen oder bei euch daheim, wir sorgen für ein schönes erlebnisreiches Familienfest voller Genuss und guter Laune!

Dank der steigenden Temperaturen sprießt unser Spargel nun täglich in immer größeren Mengen, sodass wir bereits zum Osterfest in die Vollen gehen und unsere vielen Verkaufsstände fast ausnahmslos für euch öffnen können. Wo ihr in eurer Nähe unseren erntefrischen Kremmener Spargel kaufen könnt, erfahrt ihr ganz einfach hier: Verkaufsstände in deiner Nähe



Das Osterfest beginnt natürlich mit einem besonders liebevoll zusammengestellten Frühstück, für das wir gern sorgen möchten. Unser Hofladen versorgt euch nämlich nicht nur mit unserem Spargel in vielen Sortierungen sondern von Karfreitag bis Ostermontag täglich auch mit frisch gebackenen Brötchen. Hier gehts zum Laden

Dazu empfehlen wir euch legefrische (Oster) Eier vom Schwantener Wiesenhuhn, Milch, Butter, Käse und Wurstspezialitäten (z.T. in Bio-Qualität) aus unserer Region, aromatisch-frischen Erdbeeren, frisch gemostete Direktsäfte, spritzige Seccos und auch das Osterwasser darf natürlich nicht fehlen: Probiert doch mal unsere hochprozentigen Spezialitäten, wie den Heidelbeerbrand, der ausschließlich aus den überreifen Heidelbeeren des vergangenen Sommers ohne Zugabe von Zucker destilliert wird.

Oder als besonders wohlschmeckendes Likörchen Maltes Eiercognac, der von Thomas´glücklichen Hühnern aus dem benachbarten Schwante stammt und nach einem uralten Familienrezept hergestellt wird. Ein kleiner Gutschein für unser Restaurant/ unseren Hofladen kommt übrigens als Geschenk immer gut an und kann sowohl bei uns im Hofladen als auch online erworben werden: Zu den Gutscheine



Auch auf unserem Hof wollen wir für ein besonders schönes und unbeschwertes Osterfest sorgen. Daher öffnen wir als Alternative zu unserem bereits fast ausgebuchten Spargelzelt ab Ostern auch unser Hofrestaurant LandWirt wieder täglich. Hier könnt ihr neben dem Spargelmenü eure Lieblingsgerichte aus den vier Jahreszeiten sowie frisch gebackene Flammkuchen in Selbstbedienung genießen. Unsere große Sonnenterrasse mit dem direkt angrenzenden Spielbereich soll unseren kleinen Gästen Spaß und Freude bereiten und nicht nur Familien mit kleinen Kindern besonders schöne Stunden bescheren. Zur Speisekarte





Wer unseren Hof kennt, der weiß, dass es sich auch der Osterhase am Ostersonntag und Ostermontag nicht nehmen lässt, hier vorbeizuhoppeln und euch eine Freude zu machen. Er hat wie immer kleine Überraschungen im Körbchen und steht für fröhliche Schnappschüsse ebenso bereit, wie für eine liebevolle Streicheleinheit 😉

Die Erdbeerbowle ist zurück im StangenWirt! Lasst euch den Geschmack von Frühling nicht nur in Form unseres zarten Kremmener Spargels auf der Zunge zergehen – die ersten Erdbeeren des Jahres servieren wir euch nun endlich wieder mit unserer beliebten Erdbeerbowle und sorgen so für doppelte Hochstimmung zum Osterfest!

Spargelhof Kremmen

Groß-Ziethener Weg 2

16766 Kremmen

Tel. 033055 2080

www.spargelhof-kremmen.com