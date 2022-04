Unsere Spargelhöfe in Brandenburg 2022

Die Spargelhöfe sind Ausflugsorte für Jung und Alt. Von Spielplätzen und Streichelzoos bis hin zu Landläden und Restaurants – alles ist möglich. Um Ihnen eine kleine Entscheidungshilfe zu geben, haben wir Ihnen hier etwas über unsere Lieblings-Spargelhöfe in Brandenburg zusammengestellt.

Josef Jakobs Spargelhof in Schäpe

Der Josef Jakobs Spargelhof in Schäpe strahlt mit seinem schönen, alten, sanierten Vierseithof eine Natürlichkeit aus, die ein gemütliches, ländliches Ambiente zaubert. Genießen Sie in der Sonne oder auch im Schatten der Hofkastanie – wie auch in der rustikalen Bauernscheune das wohlschmeckende und Saison wechselnde Speisenangebot. Der Hofladen mit dem rustikalem Flair regt zum Verweilen und durchstöbern der vielseitigen, vorwiegend regionalen Produkte ein.

Zudem bietet der Spargelhof in Schäpe interessante Veranstaltungen für Jung und Alt an, sowie einen Catering und Partyservice. Für die Kleinen gibt es einen vielseitigen Spielplatz zum entdecken. Direkt gegenüber vom Jakobs-Hof finden Sie das kleinste Museum in Brandenburg.

Josef Jakobs Spargelhof in Schäpe

Schäpe 21

14547 Beelitz-Schäpe

Tel.: 033204 – 41970

www.jakobs-spargel.de/schaepe

Jakobs-Hof in Beelitz

Der Jakobs Spargelhof in Beelitz kam nach dem Josef Jakobs Spargelhof in Schäpe, im Jahr 2001 dazu. Der Besuch wird auch für die Kleinen zu einem besonderen Erlebnis. Während sich die Großen auf der Gartenterrasse oder im Hofrestaurant von einem ebenso abwechslungsreichen Speisenangebot wie in Schäpe verwöhnen lassen können, warten ein Streichelzoo mit Pferden, Ponys, Eseln, Ziegen, Schafen, Schweinen und sonstigem ländlichen Getier sowie ein vielseitiger Spielplatz auf die Kleinen Besucher.

Die große Festscheune mit eigener Sonnenterrasse bietet weitere Plätze sowie ideale Voraussetzungen für Hochzeiten, Firmenfeiern oder Events an. Egal ob überdacht im liebevoll gestaltetem Spargelrestaurant oder unter freiem Himmel auf der Hofterrasse, ein Besuch in der Hofgastronomie ist ein besonderes Erlebnis. Als Gast können Sie sich in dieser gemütlichen Atmosphäre ein wenig Zeit und Ruhe gönnen. Für das leibliche Wohl ist hierbei bestens gesorgt. Neben einer breiten Auswahl an Getränken können Sie eine Spargelsuppe, einen Spargelsalat oder ein schmackhaftes Spargelgericht genießen.

Mit einem Einkauf im gut sortierten Hofladen mit eigenen und regionalen Produkten, Wurstwaren, Dekorationsartikeln, Blumen und frischem Obst kann man noch ein kleines Stück „Urlaub auf dem Bauernhof“ mit nach Hause nehmen.

Jakobs-Hof in Beelitz

Kähnsdorfer Weg 1a

14547 Beelitz

Tel.: 033204 – 62714 (Restaurant)

www.jakobs-hof.de/beelitz

Syring-Hof in Zauchwitz

Der Syring-Hof in Zauchwitz liegt vor den Toren von Potsdam und Berlin inmitten des Naturparks Nuthe-Nieplitz. Er umfasst den Ökolandbau, die traditionelle Landwirtschaft sowie das Feinkost–Segment. Zudem ist der Hof einer der größten Kürbiskernanbauer Deutschlands geworden. Neben der Bio-Kürbisölproduktion – dem „grünen Gold“ – werden Spargel, diverse Getreidesorten, Sonnenblumenkerne und andere Kulturen angebaut. Auf rund 900 Hektar gehen traditionelle Landwirtschaft und Ökolandbau als Familienbetrieb Hand in Hand.

Um die Produkte frisch und direkt zu vertreiben, entsteht das Feinkost-Segment, das den Direktverkauf der hofeigenen Produkte ermöglicht. Unter „Syring–Feinkost“ finden sich frische und veredelte Feinkostprodukte, die sowohl im eigenen Hofladen als auch deutschlandweit in Hofläden, Feinkostläden, Bioläden, Bäckereien und an diversen Ständen in der Region vertrieben werden. Diese werden auch im eigenen Onlineshop angeboten.

In der gemütlichen, rustikalen Hofgastronomie können Sie die saisonale Küche genießen. Freuen Sie sich auf hauseigene, saisonale Produkte wie dem berühmt-berüchtigten Beelitzer Spargel, Kürbis- und Zucchinivariationen, frisches Obst von aus eigenem Anbau und vieles mehr. Der Hof bietet viel Platz und individuelle Möglichkeiten für die Gestaltung von Veranstaltungen.

Bei gutem Wetter bietet die Terrasse sonnige Erholung. Während Sie die Auszeit genießen, können sich Ihre Kinder auf dem anliegenden Spielplatz vergnügen. Zudem können Sie einen Blick hinter die Kulissen des Syringshofs werfen und mehr zu Betrieb und Produktion erfahren.

Syring-Hof in Zauchwitz

Trebbiner Straße 69f

14547 Beelitz (Zauchwitz)

Tel.: 033204 – 6380 – 0

www.syringhof.de

Spargelhof Kremmen

Beim Spargelhof Kremmen gibt es, für die großen und kleinen Besucher, jede Menge zu sehen und erleben. Auf dem hofeigenen Bauernhof können Sie Ziegen, Schweine, Kaninchen, Meerschweinchen, Hühner, Sittiche, Papageien und vieles mehr sehen. In dem großen Kinderareal warten jede Menge Spaß und tolle Erlebnisse für die Kleinen. Von Mini-Treckern, Kletterparcours bis hin zur Strohburg ist alles vertreten.

In der Nähe zur Außenterrasse des großen Spargelrestaurants „StangenWirt“ ist ein weiterer Spielplatz. So können Sie in Ruhe ihr Essen genießen und die Kleinen beim Spielen immer im Blick behalten. An dem Hofrestaurant „LandWirt“ ist neben der gemütlichen Sonnenterrasse ein großer „Strand & Spaß-Bereich“ geschaffen worden, in dem sich zur Sommerzeit nicht nur die Kinder tummeln – die Liegestühle sind auch bei deren Eltern sehr beliebt.

Zudem bietet der Spargelhof viele verschiedene Veranstaltungen, für Klein und Groß an, sodass jeder auf seine Kosten kommt und einen ereignisreichen Tag erlebt. In dem Hofladen werden viele regional erzeugte Produkte, wie Kartoffeln, Erdbeeren, Marmeladen, Honig, frische Eier, Wurst, frisch gebackenes Brot und vieles mehr angeboten.

Spargelhof Kremmen

Groß-Ziethener Weg 2

16766 Kremmen

Tel.: 033055 – 2080

https://www.spargelhof-kremmen.de/