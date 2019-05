Berliner Meisterköche – die Nominierten 2019

Berlin Partner auf der Suche nach den Besten der Spitzengastronomie

„Die Wahl ist gelungen, Berlin 2019 ist vorgestellt“

Die Nominierten dieses Jahres:

Berliner Meisterköche 2019:

Sauli Kemppainen, SAVU

Alexander Koppe, Skykitchen

Gal Ben Moshe, prism

Maximilian Strohe, tulus lotrek

Björn Swanson, GOLVET

Aufsteiger des Jahres 2019:

Lukas Bachl, Slate

Sophia Rudolph, Panama

Yannic Stockhausen, Cordo

Tim Tanneberg, Eins44

Philipp Vogel, Orania

Berliner Gastgeber 2019:

Mathias Brandweiner, POTS (Restaurantleiter und Sommelier)

Ivo Ebert, einsunternull (Gastgeber und Sommelier)

Oliver Kraft, Lorenz Adlon Esszimmer (Maître d’hôtel)

Jacqueline Lorenz, prism (Sommelière und Gastgeberin)

Steve Pietschmann, Restaurant am Steinplatz (Gastronomischer Leiter)

Berliner Szenerestaurant 2019:

893 Ryōtei

Aldimashqi

Crackers

FREA

Layla

Berliner Kiezmeister 2019:

In diesem Jahr wird Berlin Partner zum 23. Mal die Berliner Meisterköche auszeichnen. Jetzt haben die Mitglieder der unabhängigen Berliner Meisterköche-Jury die Nominierten in den Kategorien „Berliner Meisterkoch 2019“, „Aufsteiger des Jahres 2019“, „Berliner Gastgeber 2019“, „Berliner Szenerestaurant 2019“ und – zum zweiten Mal – „Berliner Kiezmeister 2019“ bekannt gegeben.

Dr. Stefan Franzke, Geschäftsführer von Berlin Partner: „Berlin ist Freiheit, Vielfalt, Kreativität, Internationalität und Experimentierfreude – all das vereint die Stadt zu einem außergewöhnlichen Gastronomie-Standort. Berlin ist aber vor allem eins: Wandel. ‚Denn was neu ist wird alt. Und was gestern noch galt, stimmt schon heut‘ oder morgen nicht mehr…‘ dichtete Hannes Wader, der auch mal Berliner war. Wie passend! Als Berlin Partner begleiten und gestalten wir diesen Wandel – in der Wirtschaft und auch in der Gastronomie. Für beides ist Berlin inzwischen weltberühmt, und beides gehört untrennbar zusammen. Wenn es der Berliner Wirtschaft gut geht, essen wir auch gut. Die Berliner Wirtschaft ist im vergangenen Jahr zum fünften Mal in Folge über dem Bundesdurchschnitt gewachsen. Grund genug also, sich auch in diesem Jahr wieder auf die Gala der Meisterköche zu freuen, bei der wir die Preise verleihen.“

Der Vorsitzende der Jury, Dr. Stefan Elfenbein, zur Auswahl der Nominierten: „Petit fours rundum auf dem Sitzungstisch, starker Kaffee in den Tassen, dazu die Vorschlagsliste mit diesmal – sage und schreibe – rund 110 von den Jurymitgliedern in den Ring geworfenen Kandidaten. Das Ergebnis kann sich sehen lassen: Eine Stadt die kulinarisch weiter überrascht, noch eins drauflegt – und noch eins, in jeder der beschauten Kategorien. Allein 15 potentielle Meisterköche standen zur Wahl. Gekocht wird an der Berliner Spitze nun auch ‚modern finnisch‘ oder ‚arabisch-metropolitan‘. Grünes und Gemüse stehen zeitgemäß weltstädtisch bei einer Mehrzahl der 23 vorgeschlagenen Aufsteigern hoch im Kurs. Neue, junge, gelassen kreative Gastgeber und auch Kiezmeister begeistern mit Stil, Charme, naturnahen Weinen selbst aus Böhmen, Mähren und Palästina, eröffnen Retro-Tante-Emma-Läden oder setzen Brotteig an wie einst. Deutschlands erstes vegane Zero-Waste Restaurant hat aufgemacht und ist unter den Top-5 Szenerestaurants zu finden. Die Wahl ist gelungen, Berlin 2019 ist vorgestellt. Auf in die nächste Runde!“

Seit 1997 zeichnet Berlin Partner jährlich die besten Köche der Hauptstadt aus. Das bedeutet, dass das Unternehmen auch genauso lange den Wandel in der Berliner Gastronomieszene begleitet. Dem wurde zuletzt unter anderem mit einer neuen Kategorie, dem Berliner Kiezmeister, Rechnung getragen. Auch in diesem Jahr wird sich die Auszeichnung entscheidend verändern: In diesem Jahr wurde die Jury neu aufgestellt.

Der Jury gehören in diesem Jahr die folgenden Jurorinnen und Juroren an:

Stefan Elfenbein, Vorsitzender der Jury, Autor für die Magazine „Der Feinschmecker“ und „FOODIE“

Eva-Maria Hilker, stellvertretende Vorsitzende der Jury, EssPress

Bernd Matthies, stellvertretender Vorsitzender der Jury, Der Tagesspiegel

Stefanie Hofeditz, Freie Redakteurin / Journalistin, B.Z., BILD, Ich&Berlin

Marion Hughes, Raufeld Medien GmbH

Tina Hüttl, Berliner Zeitung

Nikolas Rechenberg, Gourmetwelten

Annika Schönstädt, Berliner Morgenpost

Erwin Seitz, freier Journalist, Buchautor und Gastronomiekritiker

Jan-Peter Wulf, nomyblog

Jury-Vorsitzender Elfenbein: „Erweitert, gehäutet und verjüngt hat sich mit Berlin auch die Jury. Drei Mitglieder sind neu dazugekommen. Herzlich willkommen Stefanie Hofeditz, Annika Schönstädt und Jan-Peter Wulf! Euer Input war wichtig und wunderbar.“

Das Ergebnis der Wahl der Berliner Meisterköche 2019 wird am 24. September bei einer Pressekonferenz bekannt gegeben. Die Ehrung erfolgt am 23. November im Rahmen eines festlichen Gala-Diners. Die bisherigen Preisträger der Berliner Meisterköche seit Beginn der Ehrung im Jahr 1997 werden in einer Chronik kommuniziert. Bei den Nominierungen liegt der Fokus auf Kandidaten, die noch nicht im Rahmen der Berliner Meisterköche ausgezeichnet wurden.