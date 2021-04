Jetzt NEU: Magazin GARCON Nr. 57

Wie immer sind wir happy wenn es heißt: Der neue GARCON ist da! Und kulinarisch hat old Germany viel zu bieten, auch wenn unsere Gastronomen ungemein fehlen. Wir fragen und hinterfragen schon immer sehr viel, hoffen aber inständig, dass Fragen wie: „Können wir heute da hin reisen?“, „Hast Du Deine Test-Bestätigung dabei?“, „Können wir mit Abstand nur ein Foto ohne Maske machen?“, „Wer kann eine Dienst-Übernachtung möglich machen?“, „Hast Du genügend Ersatzmasken dabei?“, „Wer arbeitet nächste Woche im Homeoffice?“… irgendwann der Vergangenheit angehören.

Wir wollen aber froh in die Zukunft schauen, deshalb auch immer unser hashtag #woraufwirunsfreuen !!!

Hier aber Fragen, deren Beantwortung GARCON gerne nachgegangen ist:

Wie kommen Ebermanns Maultaschen nach Berlin? Was sagen Händler und Gastronomen zur derzeitigen Situation? Was gibt’s im neuen Restaurant The Cord? Wie weit sind die Frea-Inhaber mit dem Umbau des 2. Restaurants? Wer sind Fisch und Heilpflanze des Jahres 2021? Die Kichererbsen – in Deutschland ein Thema? Tante Fichte im Glas? Gibt es gut aussehende Fleischermeister? Was ist puxisardinophil bitteschön? Wieso zieht Herr Wickert in den Wald und kocht Herr Rieger im Seniorenheim? Was haben 3 Brandenburger Unternehmen gemeinsam? Warum nennt man die Mandarinen ‚goldene Äpfel der Antike‘? Weshalb stürzt sich Frau Jochens ausgerechnet auf Berliner Kochbuchautorinnen? Geht Italo-Feinkost am Marktstand? Und finden unsere Jungs aus dem Kochantiquariat immer wieder coole ‚alte Schinken‘?

Auf all diese Fragen gibt es eine einfache Antwort: Den neuen GARCON lesen!



Und – wenn auch wiederholt – nochmal 100000000 Dank an unsere Unterstützer!

GARCON – Essen, Trinken & Lebensart – im Web, in der garcon24-APP und natürlich auch als Print-Magazin.

